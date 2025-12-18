Az Árukereső.hu válaszadóinak 51 százaléka soha nem használt még mesterséges intelligenciát az online vásárláskor, míg 49 százaléka gyakran vagy néha. Az AI-t figyelmen kívül hagyóknak azonban közel a fele (45 százalék) mondta azt, hogy nem gondolt még rá, vagy egyszerűen nem látja értelmét. A megkérdezettek 18 százaléka nem tudja használni a, szintén 18 százaléka pedig úgy véli, hogy nem jó ez a technológia. 16 százaléka szimplán nem akarja megosztani személyes adatait egyik vállalat asszisztensével sem.

Kifejezetten érdekes, hogy a 34 év alatti korosztályok közül senki sem jelölte meg válaszként azt, hogy nem tudja használni a mesterséges intelligenciát, míg az 55 év felettieknél a negyede érzi így. Ezzel szemben a 18-24 éves korosztálynak kb. 38 százaléka jelölte meg azt, hogy nem akar személyes adatokat megosztani, ez az arány viszont fokozatosan csökkent: az idősebbeknél csak 14 százaléknak voltak ilyen jellegű fenntartásai.

A felhasználók közel harmadából (29 százalék) egyébként kíváncsiságot vált ki az AI használatának gondolata. A megkérdezettek 25 százaléka megkönnyebbülést érez, mert azt gondolja, hogy időt és energiát takarít meg neki a mesterséges intelligencia; míg 13 százalék ellenállást, mert nem szeretné, ha a technológia döntene helyette. Csak 6 százalék érez bizalmatlanságot, mert úgy véli, nem választana jól az AI; míg a többieknél (26 százalék) semmilyen különleges érzés nem társult a gondolathoz.

Az Árukereső adatai szerint az idei akciós időszakban a vásárlók viselkedése is kettősséget mutatott: októberben inkább csak figyelték az árakat és kivártak, míg novemberben már ténylegesen megindult a vásárlás, nem csupán a Black Friday hétvégén, hanem gyakorlatilag az egész hónap során, amely tendencia eddig decemberben is folytatódik. A fogyasztók ma már számítanak a kedvezményes időszakokra, ugyanakkor egyre kevésbé kezelik azokat különleges eseményként. Ez a tudatosabb hozzáállás abban is megmutatkozik, hogy a hagyományosan népszerű termékek iránti kereslet a Black Friday alatt csak mérsékelten nőtt: a parfümöké 7 százalékkal, az okosóráké 13 százalékkal, a mobiltelefonoké pedig mindössze 3 százalékkal. Ezzel szemben azoknál a termékkategóriáknál, ahol a vásárlók jellemzően több információt gyűjtenek és összehasonlítanak, jóval erőteljesebb volt a növekedés: a társasjátékok iránti érdeklődés heti alapon 184-szeresére nőtt, a játékkonzolok keresése tízszeresére emelkedett, míg a LEGO-termékek 20 százalékkal, a fejhallgatók pedig 29 százalékkal lettek népszerűbbek. Mindez arra utal, hogy a vásárlók egyre inkább megfontolt döntéseket hoznak, miközben új digitális eszközökkel, köztük mesterséges intelligenciával is kísérleteznek, ám ezek használatát még sokan fenntartásokkal kezelik.

„A mesterséges intelligencia sokak számára valódi segítséget jelenthet a vásárlásban, ugyanakkor fontos látni a korlátait is. Az AI nem dönthet a fogyasztó helyett, és nem helyettesítheti a tudatos mérlegelést. A kutatásunkból is az látszik, hogy sokan még bizonytalanok, adatvédelmi vagy bizalmi kérdéseik vannak, és ez teljesen érthető. Az AI akkor tud valódi értéket teremteni, ha átlátható módon támogatja a döntést, nem pedig akkor, ha átveszi az irányítást” – mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.