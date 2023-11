Ma tartják az Egyesült Államokban a Hálaadás ünnepét, ekkor hagyományosan őrült számokkal találkozhatunk a helyi kereskedelmi szektorban és a televíziós csatornáknál is. Az amerikai fogyasztók 97 százaléka tervezi, hogy megünnepli a november végi ünnepet, ezzel a Hálaadás minden más ünnepet maga mögé utasított – derül ki a Numerator piackutató jelentéséből.

35 ezer forint egy család vacsorája

A Global Data kiskereskedelmi elemző cég szerint a Hálaadás napi kiadások – beleértve az élelmiszereket, a dekorációt, valamint az ajándékokat és az üdvözlő kártyákat is – idén várhatóan 3,9 százalékkal emelkednek.

Az amerikaiak sem mások, mint mi: ha ünnep, akkor étkezés a program, erről a helyiek 88 százaléka nyilatkozott úgy, hogy saját készítésű ételt tesz az asztalra. Ugyan az egy főre jutó kiadások alacsonyabbak, mint karácsonykor,

a legtöbben mégis 100 dollár feletti összeget, tehát körülbelül 35 ezer forintot költenek Hálaadáskor az ünnepi vacsorára.

A világjárvány okozta zavarok után a Hálaadás napi kiadások normalizálódtak. A növekedési ütem sokkal inkább megfelel a világjárvány és a magas infláció előtt tapasztaltaknak – áll a Global Data jelentésében. Arra számítanak azonban, hogy a fogyasztók ártudatosak lesznek, és bizonyos kategóriákban lefelé vásárolnak. A háztartások 34 százaléka állította ugyanis, hogy az ünnep előtt leárazásokat vagy kuponokat kerestek a hálaadási termékekkel kapcsolatban.

Az amerikaiak nem spórolnak, ha az ünnepi menüről van szó Kép: Getty Images

A kiskereskedők pedig ezzel tisztában vannak, így a BJ's Wholesale Club egy bizonyos időszakban 150 dolláros költés esetén ingyen pulykát ad a tagoknak, ám például a Walmart, az Aldi és a Target is kedvezményes hálaadási ételcsomagokat hirdetett meg.

Bár a legtöbb fogyasztó azt állítja, ugyanúgy tervezi megünnepelni a Hálaadást, mint az előző években, a költések minden bizonnyal mást fognak mutatni.

Hiszen a tavalyi évhez képest hiába emelkedtek csak 1,7 százalékkal az árak, a 2019-es – utolsó Covid előtti – árakkal szemben már 27,4 százalékkal drágábban tudnak hozzájutni a termékekhez.

A Hálaadás napi kiadások 3,9 százalékos növekedése idén visszafogottabb, szemben a 2022-es 6,8 százalékkal, de ez azért alakult így, mert lassult az élelmiszer-infláció. Ennek ellenére a Hálaadás napi kiadásokon arányában kevesebbet tudnak spórolni az emberek, mint a karácsonyin, hiszen míg utóbbi során csökkenthetik az ajándékokra szánt pénzt, addig Hálaadáskor szinte kizárólag az élelmiszer szerepel a családok költségvetésében.

Csökkentek az élelmiszerárak

Bár a fenti kutatásban nyilatkozók 100 dollár (35 ezer forint) felett terveztek költeni, az American Farm Bureau Federation (AFBF) számításai szerint egy 10 fős vacsora átlagos költsége 61,17 dollár (22 ezer forint) lesz, ami 4,5 százalékkal alacsonyabb a tavalyi rekordot jelentő 64,05 dollárnál.

Óriási különbség mutatkoznak a fogyasztók 100 dolláros büdzsétervezete, illetve a 62 dolláros hivatalos számok között, a szervek viszont nem a levegőbe beszélnek, ugyanis a mezőgazdasági érdekvédelmi szervezet tagjai 50 állam és Puerto Rico élelmiszerboltjaiban ellenőrizték az árakat.

Ezek alapján a hálaadási menüben szinte minden tétel alacsonyabb áron mozog, mint tavaly: az áfonya ára például 18 százalékkal csökkent. Az AFBF adatai szerint pedig egy 16 kilós pulyka idén átlagosan 27,35 dollárba kerül, ami 5,6 százalékkal olcsóbb a 2022-es átlagárnál.

Idén elkerülte a madárinfluenza a pulykaállományt Kép: Getty Images

A pulyka árának viszonylagos stagnálása két dolognak köszönhető: egyrészt továbbra is eszméletlenül magas a kereslet, hiszen a pulyka a Hálaadás napi ünnep sztárja. Másrészt pedig jóval nagyobb a kínálat tavalyhoz képest, ugyanis

2022-ben a madárinfluenza miatt 7 millió pulykát veszített el az Egyesült Államok mezőgazdasága.

Ez az amerikaiaknak különösen örvendetes hír, mivel a pulykaárak 2020 és 2022 között 50 százalékkal emelkedtek, de még így is 30 százalékkal magasabbak, mint a világjárvány előtti utolsó Hálaadáskor.

Két pulyka is kegyelmet kapott Bidentől

Joe Biden a több évtizedes hagyománynak megfelelően elnöki kegyelemben részesítette a Fehér Háznak Hálaadásra küldött két pulykát hétfőn. Az amerikai elnökök fehér házi hálaadási vacsorájához az 1940-es évek óta küld egy pár pulykát az amerikai pulykaszövetség. Az 1980-as évek végén az akkori elnök, George Bush vezette be, hogy a két jószágot kegyelemben részesíti, amely így nem végzi a vacsoraasztalon. Azóta az aktus az ünnepi időszak nem hivatalos kezdete Amerikában.

A Fehér Házba idén is az amerikai pulykatenyésztők szervezete küldött két, külön erre a célra nevelt, Minnesota államból származó pulykát. A két 20 hetes, 20 kilogrammos jószágot Szabadság (Liberty) és Harang (Bell) névre keresztelték, emlékeztetve az amerikai függetlenségi háború idején készült harangra (Liberty Bell), ami máig látható Philadelphiában.

Ha Hálaadás, akkor NFL

Az Egyesült Államokban a Hálaadás egyik fénypontja a futball. A Detroit Lions és a Dallas Cowboys csapata a liga történelmének kezdete óta rendez NFL-meccset Hálaadás napján, 2006 óta pedig minden évben három mérkőzést játszanak ezen a napon. Idén, magyar idő szerint

18.30-kor Detroit Lions – Green Bay Packers;

22.30-kor Dallas Cowboys – Washington Commanders;

02.20-kor Seattle Seahawks – San Francisco 49ers

találkozókat rendeznek.

A Buffalo Bills játékosai is pulykát ettek a Hálaadás napi meccs után Kép: Getty Images

A legolcsóbb jegyek a Lions-meccsre 203 dollárba (71 ezer forint) kerülnek, és ez csak állóhelyekre érvényes. A legdrágább, exkluzív élményér helyekért pedig 9061 dollárt (3,2 millió forint) csengetnek ki a tehetősebbek.

A Cowboys stadionjában 47 dollár (16 ezer forint) a legalacsonyabb, és 8593 dollár (3 millió forint) a legmagasabb árú tikett,

míg a Seahawknál 140 és 9061 dollár (49 ezer – 3,2 millió forint) között tekinthetjük meg élőben az ütközetet.

A Hálaadás napi meccsek a televízió társaságok számára is igazi ünnepet jelentenek, hiszen általában ilyenkor csúcsszámokat hoznak a találkozók. Tavaly a Fox Televison késő délutáni NFL-közvetítése (Dallas Cowboys vs. New York Giants) 42,06 millió nézőt vonzott a csatornára, ezzel a legnézettebb szezonbéli mérkőzés volt.

Az NFL és a Hálaadás kéz a kézben jár, hiszen ilyenkor a családok, baráti társaságok összegyűlnek, jókat esznek, és egész nap amerikai foci meccset néznek, ez pedig óriási bevételt generál a kereskedőknek, és a televíziós csatornáknak is, akiknek a zsebét teletömik a hirdetők tonnányi ropogós dollárral.