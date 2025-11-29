A Tisza Párt nyíregyházi eseményét karácsonyi dallamok vezették fel, majd Magyar Péter arról beszélt: valódi országjárást akarnak, a DPK-val szemben nyíltan, köztereken tartott rendezvényekkel. Szerinte a kormány megfélemlítési kísérletei – az adatok „ellopása” és közzététele – csak újabb tízezreket vonzottak a párt mellé. A jelöltállítást 300 fővel zárták, majd a helyi 1-es választókerületben Gajdos Lászlót, a Nyíregyházi Állatpark igazgatóját választották meg közfelkiáltással.

Magyar szerint a következő cél az adó- és áfacsökkentés, az uniós források hazahozatala, új lakások építése, az önkormányzatok megerősítése és a MÁV rendbetétele.

A pártvezető úgy véli, ma már „Patyomkin-falak között” zajlik a kormányzás, miközben a Fidesz 15 év alatt 60 új adónemet vezetett be.

A Tisza több korábbi vállalását is megismételte:

az egészséges élelmiszerek áfáját 5 százalékra vinnék le,

a vényköteles gyógyszereket áfamentessé tennék,

a vagyonadót 1 milliárd forint felett vezetnék be,

visszahoznák a katát, és

120 ezer forintos minimálnyugdíjat ígérnek.

A népességcsökkenésre reagálva a családi pótlék megduplázását javasolják, 700 ezer rászoruló iskolásnak pedig már jövő augusztustól 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást adnának. Magyar arról is beszélt, hogy 2012 óta a kormány tette lehetővé az önkormányzati kisállatadót – majd hozzátette: 2026-tól a házi zebrákra évente 100 millió forintos luxusadó vonatkozna.

A frissen jelölt Gajdos László azt mondta, 30 év után nehéz volt a döntés, de a tömeget látva vállalja a kihívást. Szerinte a kisállattartókat nem büntetni, hanem támogatni kell.

„Háborúellenes Gyűlést” is tartottak ma Nyíregyházán: Orbán Viktor zárt eseményeken találkozott a DPK-s tagokkal Győrtől Szegedig, miközben ugyanezeken az állomásokon a Tisza Párt is saját rendezvénysorozatot tart – írja az Index.