Ha most vasárnap tartanának választást Magyarországon, a Fidesz 47, a Tisza 40 százalékos eredményt érne el a Nézőpont Intézet novemberi közvélemény-kutatása szerint. A június végén mért támogatottsághoz (44 százalék) képest ez már három százalékpontos emelkedés.

Ezzel szemben – mérésük szerint – a Tisza Párt támogatása nyár elején 39, nyár végén 38, az ősz végén 40 százalékon áll. Mindez azt jelenti, hogy

75 százalékos részvétel mellett, a Fidesznek 400 ezerrel több szavazója van, mint a Tisza Pártnak.

A teljes népességben a magyar választók

42 százaléka szimpatizál a Fidesszel,

33 százaléka a Tisza Párttal,

7 százaléka a Mi Hazánkkal,

2 százaléka a Demokratikus Koalícióval,

3 százalék a Kétfarkú Kutyapárttal.

A Nézőpont Intézet kutatása 2025. november 24. és 26. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült.

Egyre-másra gyűlnek a közvélemény-kutatási adatok, amelyek ismét éles ellentmondásokba keverednek.

A Publicus Intézet kutatatása szerint a Tisza párt a teljes népességben és a biztos szavazók körében is erősödött, novemberre jelentős előrelépést ért el. Ha „most vasárnap lennének a választások”, rekordrészvétel mellett hárompárti parlament alakulna a Tisza, a Fidesz és a DK frakcióival.

A Závecz Research szerint a közhangulat mást mutat, mint a szavazói szándék. Méréseik szerint a Tisza Párt vezet a Fidesz előtt, de a mai kormánypárt annyi választást megnyert, hogy már nem is tudnak másként gondolni rá, mint a következő választás nyertesére.

A Nézőpont Intézet szerint minden második magyar Orbán Viktor győzelmére számít.

Az IDEA szerint hibahatáron belül változott a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt támogatottsága, ezzel együtt október elejére növekedett a Tisza előnye a teljes népesség körében.

A Republikon Intézet adatai szerint 6 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP előtt a teljes népességben, 30 százalék szavazna Magyar Péter pártjára. A pártválasztók körében 2 százalékpontot erősödött a Tisza, így az előnye a kormánypártokkal szemben immár 8 százalékpont.

A Minerva Intézet szerint, bár a Tisza támogatottsága csökkent, a Fideszé pedig nőtt, még Magyar Péter pártja áll az élen, de jól szólítja meg a bizonytalanokat Orbán Viktor.

A Medián friss felmérése alapján Magyar Péter pártja a teljes népesség körében már csak 5 százalékponttal vezet, az előny a választani tudók és a biztos szavazóknál is csökkent. Az intézet rámutat, a szeptemberi számaikon a kormánypártok tudtak többet javítani.