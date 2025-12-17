Nem hozott áttörést a Nézőpont szerint a Tisza Pártnak a Szőlő utcai gyermekotthon ügye és annak átpolitizálása, sőt, november vége óta a támogatottsága egy százalékponttal, 40-ről 39 százalékra csökkent, miközben a biztos szavazók körében a Fidesz 46 százalékon áll.

A Nézőpont értelmezése szerint a kormánypártok „megnyerték a politikai őszt”, amit a Tisza-adó népszerűtlenségével, a kormány jóléti intézkedéseivel, Orbán Viktor miniszterelnöki alkalmassági fölényével és a kormányoldal digitális aktivizálódásával magyaráznak.

A biztos szavazók között a Mi Hazánk 6, a Kutyapárt pedig 5 százalékon áll a Nézőpont mérése szerint, vagyis két kisebb párt bejutna a parlamentbe, ha most vasárnap lennének a választások. A Demokratikus Koalíció változatlanul 3 százalékon maradt.

A teljes népességben a Fidesz 40, a Tisza Párt 34, a Mi Hazánk 6, a DK 2, az MKKP 3 százalékon áll a felmérés szerint. A kutatás egy ezer fős, telefonos reprezentatív mintán készítették december 15. és 16. között, 3,6 százalékpontos hibahatár és 95 százalékos megbízhatósági szint mellett.