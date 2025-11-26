A sajtóban kedden felröppent, hogy állítólag a Tisza Párt bevezetné az eb- és macskaadót, így minden kutya és macska után évi 18 ezer forintot kellene fizetni. Ezt az indexes hírt azonban Magyar Péter a Facebookon azonnal cáfolta, ezenkívül a Magyar Hang felidézte, épp a Fidesz vezette be az állatvédelmi törvény 2012-es módosításával az ebadó kivetésének lehetőségét. Ezzel több település is élt már, újabban Szigethalmon is úgy döntöttek, januártól kötelező lesz.

Emellett 2017-ben Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtott be olyan törvénymódosítást, amelyből akkora felhördülés kerekedett, hogy végül visszavonták azt.

Az Országgyűlés által nagy többséggel elfogadott 1998-as törvénymódosítás ebrendészeti hozzájárulás kivetésére ad lehetőséget az önkormányzatoknak, kötelezővé teszi legalább háromévente egyszer az ebösszeírást.

Veszélyes eb esetén évi 20 ezer, egyéb kutya esetén 6000 forint ebrendészeti hozzájárulást lehet szedni „az adott év első napjáig négy hónapos kort betöltött eb után (...) A határidőre meg nem fizetett ebrendészeti hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozás”.

Az más kérdés, hogy az önkormányzatok jobbára azért nem élnek a lehetőséggel, mert negatív fényben tüntetné fel a polgármestereket.

A Tisza élén álló ellenzéki politikus leszögezte, egy szó sem igaz a kisállatok adójának terveiből. A milliárdosok vagyonadója mellett a házi zebrákra darabonként 100 millió forint adó kivetése viszont megfontolandó – jegyezte meg Magyar Péter.