Cikkünk folyamatosan frissül.

Lesz nafta – erősítette meg Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök nyíregyházi találkozóján, hogy nem maradunk orosz energia nélkül. Mint mondta, „arra volt szükségünk, hogy kapjak garanciát az oroszok elnökétől, akármi is történik Oroszországban, amit leszerződtünk, az a mennyiség gázból és olajból is megérkezik a télen, valamint a következő év során is. Erről sikerült megállapodnunk. Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani" – fogalmazott.

„Remélem, hogy magyar cégek komoly vásárlásokat tudnak majd eszközölni” – utalt a miniszterelnök arra, hogy a Mol lehet az egyik befutó, amely Oroszországon kívüli orosz eszközöket vásárol. Ugyanis a szankciók miatt az oroszoknak számos külföldön lévő befektetésüket el kell adniuk. Mint arról az Economx is beszámolt az Interfax és a Reuters tudósításai alapján, amelyek szerint a Mol magyar olajtársaság tulajdonrészt szerezhet a NIS szerb olajtársaságban, amelyben az év eleje óta amerikai szankciók hatálya alá eső Gazpromnyefty résztulajdonos.

„Nem beszélhetek mindenről a tegnapi tárgyalásokat illetően. Nem vagyok a Tisza Párt tagja, nem erről van szó, de voltak a tárgyalásnak olyan, nemzetközi, a békét érintő részei, amelyekről idő előtti lenne beszélni, és nincs is rá felhatalmazásom" – tette hozzá Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint a magyar miniszterelnöknek az is a dolga, hogy ajtót nyisson a magyar vállalatok előtt, hogy a világban boldogulni tudjanak, „nincs olajunk és gázunk, ezért az a remek ötlet pattant ki a kormány fejéből, hogy akkor vegyünk. Elmentünk Azerbajdzsánba, vettünk. Elmentünk Kazahsztánba, vettünk. Hol a magyar villamos művek, hol a Mol”. A kormányfő elárulta, nagy versenyfutás van, mert az orosz cégeknek a szankciók miatt le kell adniuk vagyontárgyakat.

„Ha már ott ültem az orosz elnöknél, akkor gondoltam, hogy hát valamit ott... Két három komoly nagy ügylet előtt kinyitottuk az ajtót. Aztán, hogy a Mol és mások mit tárgyalnak ki, az már üzleti kérdés. Remélem, hogy a magyar cégek komoly tranzakciókat fognak csinálni" – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor a washingtoni tárgyalásokról is beszélt.

Az Egyesült Államokban egyszerűbb a dolog, mint Oroszországban. „Jövőre ünneplik Amerika megalapításának 250. évfordulóját. Remek. Fantasztikus teljesítmény, 250 év, de én egy 1100 éves országból érkeztem. Az oroszokkal se egyszerű, ott is kell egy lelki pozíciót fogni. Megadja az ember a tiszteletet, de háromszor nekünk jöttek, nem? Mikor már majdnem megvertük a Habsburgokat. Első világháború. A második világháború kicsit nehezebb, mert ott mi mentünk először oda. Ennek a folytatásaképpen még egy '56-os is elszenvedtünk. Erősebbek, de kié ma Magyarország? A miénk, nem?" – tette fel a kérdést Orbán Viktor, aki Vlagyimir Putyinról úgy fogalmazott, hogy „egy csúcsra járatott volt KGB-sről beszélünk, ami az ottani politikai iskola egy erős fajtája. Rendkívül felkészült, minden dossziét mélységében ismerő ember”.

Brüsszelt kritizálva azt mondta, nem hajlandó bizonyos kérdésekben, mint például a migráció esetében, engedni. Számos példát tudna még mondani, mint például a gender kérdése, de ők olyan kontinenst akarnak, mint a „ferdeség és különböző furcsa dolgok" megjelennek, és ezt fiatal korban megtanítják a gyerekeket. „Mindent megtesznek azért, hogy az egész kontinens egy bevándorlókontinens legyen, mi meg kiiratkoztunk ebből” – fogalmazott. A másik vitás kérdés generügyben van, tette hozzá Orbán Viktor, majd a „gyerekek elleni merényletnek" nevezte, hogy „valaki ír egy könyvet Csipke Józsikáról".

A budapestiek még nem tudják, hiába nem kedvelik a jobboldalt, de ők járnak legrosszabbul, ha a baloldal nyer, mert a vagyonadó ott jelenik meg legerősebben – hozta szóba a fővárost. Mind mondta, nem szeret az ellenzékről beszélni, mert unalmas és színvonaltalan.

Orbán Viktor szerint Európa azért akar háborút, mert abban „lóvé van”

A nyugatiak nem merik bevallani, hogy tévedtek a háború kérdésében, és Ukrajna elvesztette a háborút. Orbán Viktor azt állította, hogy Moszkvában Putyin azt mondta neki, jobb lenne, ha az ukránok belátnák az erőviszonyokat, és megállapodást kötnének, mert akkor nem nyomulnának tovább, de kormányfő megérti, hogy az ukránoknak ezt nem könnyű befogadni. Mint mondta, az ukránok követtek el stratégiai hibákat, és nem hallgattak rá, amikor felajánlotta a segítségét nekik.

„Nekem nincs kőből a szívem" – jelentette ki a kormányfő.