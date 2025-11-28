Csütörtökre véget ért a Tisza-párt kétfordulós előválasztása, a második kör után pedig 300 ezer szavazatot követően megszületett, mely választókerületekben kik lesznek a politikai párt képviselői.
A szavazás eredményeit Magyar Péter péntek esti műsorában ismertette, ahol a több jelölt is élőben csatlakozott az ország különböző térségeiből.
Az első körös forduló után minden választókerületben két jelölt maradt versenyben, a mostani élő adásban pedig ismertették a győzteseket is.
A műsor résztvevői Magyar Péter mellett Forsthoffer Ágnes, Radnai Márk és Tarr Zoltán alelnökök.
Ismertették, „A Jövő vezetője” pályázaton nemcsak egyéni képviselőjelölteket kerestek, hanem a Tisza által megcélzott kormányváltás utáni közszféra új vezetőit, előbbire több, mint ezren jelentkeztek a pártelnök elmondása szerint.
Mutatjuk az eddigi győzteseket:
- Pest megye 03 (Pilisvörösvár): Bujdosó Andrea Anna vezetőfejlesztési tanácsadó és gazdasági vezető, a TISZA fővárosi frakcióvezetője. A Fidesz választókerületi elnöke az érintett kerületben: Menczer Tamás
- Pest megye 04 (Szentendre): Tóthmajor Balázs pénzügyi elemző politológus. A Fidesz választókerületi elnöke az érintett kerületben: Vitályos Eszter
- Pest megye 06 (Gödöllő): László Endre Márton mentőtiszt. A Fidesz választókerületi elnöke az érintett kerületben: Hankó Balázs
- Hajdú-Bihar megye 05 (Hajdúszoboszló): Ruszin-Szendi Romulusz katona, címzetes egyetemi tanár, egykori vezérkari főnök. A Fidesz választókerületi elnöke az érintett kerületben: A Fidesz választókerületi elnöke az érintett kerületben: Bodó Sándor.
