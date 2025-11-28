Csütörtökre véget ért a Tisza-párt kétfordulós előválasztása, a második kör után pedig 300 ezer szavazatot követően megszületett, mely választókerületekben kik lesznek a politikai párt képviselői.

A szavazás eredményeit Magyar Péter péntek esti műsorában ismertette, ahol a több jelölt is élőben csatlakozott az ország különböző térségeiből.

Az első körös forduló után minden választókerületben két jelölt maradt versenyben, a mostani élő adásban pedig ismertették a győzteseket is.

A műsor résztvevői Magyar Péter mellett Forsthoffer Ágnes, Radnai Márk és Tarr Zoltán alelnökök.

Ismertették, „A Jövő vezetője” pályázaton nemcsak egyéni képviselőjelölteket kerestek, hanem a Tisza által megcélzott kormányváltás utáni közszféra új vezetőit, előbbire több, mint ezren jelentkeztek a pártelnök elmondása szerint.

Mutatjuk az eddigi győzteseket: