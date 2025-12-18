A Republikon Intézet legfrissebb, decemberi felmérése szerint a két nagy párt, a Tisza és a Fidesz-KDNP támogatottsága egyaránt növekedett az év végére, a köztük lévő távolság azonban nem változott.

A decemberi adatok alapján a három csoport támogatottsága a következőképpen alakult:

Teljes népesség: Tisza Párt 33 százalék, Fidesz-KDNP 27 százalék, különbség 6 százalékpont

Pártot választani tudók: Tisza Párt 46 százalék, Fidesz-KDNP 37 százalék, különbség 9 százalékpont

Biztos szavazó pártválasztók: Tisza Párt 48 százalék, Fidesz-KDNP 36 százalék, különbség 12 százalékpont

Az elemzés szerint a választásokhoz közeledve egyre inkább érvényes, hogy minden olyan hónap, amikor a Fidesz-KDNP nem tud faragni a Tiszával szembeni hátrányából, Magyar Péter számára sikeresnek számít.

A kisebb pártok támogatottsága változatlan vagy csökkenő tendenciát mutat: a Mi Hazánk a teljes népesség körében 6 százalékot, a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók körében szintén 6 százalékot ért el. Az MKKP a teljes népesség 4 százalékát, a pártválasztókat és a biztos szavazókat 5-5 százalékát éri el, míg a Demokratikus Koalíció a teljes népesség 3 százalékának támogatását élvezi, a biztos szavazó pártválasztók körében pedig 4 százalékot.

Az év végére enyhe visszaesés tapasztalható a részvételi szándékban: míg novemberben a teljes népesség 87 százaléka jelezte, hogy elmenne szavazni, decemberben ez az arány 80 százalékra csökkent. Áprilishoz közeledve a részvételi hajlandóság adatai egyre fontosabb tényezővé válnak a választások előrejelzésében, noha a részvételi szándék hagyományosan az egyik legnehezebben mérhető választói jellemző - írta a Republikon.

A felmérés 1000 fős, telefonos reprezentatív a kutatás 2025. december 10-15 között készült.