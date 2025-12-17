A 21 Kutatóközpont december 12. és 16. között végzett felmérése alapján a teljes népesség körében 8, a pártot választani tudók között 11, a biztosan részt vevő pártválasztóknál pedig 17 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt.

A Tisza Párt a teljes népesség körében 34, a Fidesz 26 százalékon áll,

pártot választani tudók között az arány 49-38,

a részvételüket biztosra mondó pártválasztóknál pedig 53-36 a Tisza javára.

A 24.hu-n ismertetett kutatás szerint, amit a Fidesz a nyár óta tartó fokozatos araszolással megnyert, a kormánypárt számára decemberre elveszett, így visszaállt a nyári, kiinduló helyzethez.

A többi párt népszerűsége vagy stagnál, vagy enyhén csökken; az együttes támogatottságuk most a legalacsonyabb. A Mi Hazánk decemberben a pártot választani tudók körében 7, a biztos pártválasztók között 5 százalékon áll, így alapvetően bejutással kecsegtető pozícióban van. Ez nem mondható el a Demokratikus Koalícióról (DK) és a Kétfarkú Kutya Pártról (MKKP), amelyek az elmúlt hónapokban folyamatosan 2–3 százalék körüli támogatottságot értek el, és decemberben sem volt másképp.

A 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátorának feltételezései szerint a felmérés eredményei magabiztos Tisza-győzelmet jeleznének egy fiktív, most vasárnapi választáson, a novemberihez képest jelentősebb előnnyel.

A pártot választani tudókat alapul véve a Tisza nagyjából 119, a Fidesz (a nemzetiségi képviselővel együtt) 72, a Mi Hazánk pedig 8 mandátumra számíthatna.

A kalkulátor becslése decemberre vonatkozik, azonban a konkrét számok - választókerületi kutatások hiányában - nagyságrendet jelölnek, nem pedig precíz mérési eredményt.