Gazdatüntetés vette kezdetét Brüsszelben az EU-csúccsal azonos időben, magyar részvétellel is.
A zúgolódás nem céltalan: a dél-amerikai és uniós élelmiszerpiacot igen kevés korlátozással összekötő Mercosur-megállapodás, illetőleg az európai gazdáknak szintén hátrányt okozó green deal átállási folyamata ellen tiltakoznak.
A csütörtöki tiltakozás pikantériája, hogy fő helyszíne pont az a park, amely a zárolt orosz vagyonnak otthont adó épület előtt található.
Egy, a demonstráción jelen lévő magyar gazdálkodó, aki a Tisza Párt agrárügyi szakpolitikusa, Bóna Szabolcs az InfoRádió brüsszeli tudósítójának elmondta, az éjszaka már elkezdődött tiltakozó akciók némileg felborították a programot, így azt sem lehet tudni, a fő esemény után lesz-e majd vonulás, de
több ponton is útlezárásokra lehet számítani Brüsszelben.
A tiszás gazdálkodó kijelentette, a Mercosur-EU megállapodással a fő probléma az, hogy ellenőrizetlenül nagy mennyiségű élelmiszer ömlene rá az európai piacra, a green deal keretében zajló támogatásbeli átállással pedig versenyhátrány érné az európai gazdákat; mint erről korábban Orbán Viktor is szólt a csúcs helyszínén. A kormányfő ekkor azt mondta, támogatásáról is biztosítja a gazdák törekvéseit.
Európa egészében is teljes a gazdálkodók közötti egység a két témában, ennek kívánnak most nyomatékot adni az uniós csúcs idején – szögezte le a politikába csöppenő agrárszakember.
