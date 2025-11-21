Az M4 Sport podcastjében Orbán Viktor miniszterelnök, Hajdú B. István kommentátor és Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője beszélgettek a magyar futball kérdéseiről.

A miniszterelnök a Facebook-oldalán is megjelent podcast egy pontján azt mondta: az elmúlt évtizedekben a klubokból eltűnt az utánpótlás-nevelés, ennek orvoslásaként hozták létre 2010 után az akadémiai rendszert. Ugyanakkor hozzátette, hogy szerinte ezt a kluboknak kellene működtetni.

Úgy fogalmazott, hogy amennyiben a klubok megerősödnek tőkeoldalról és lesz elég pénzük, akkor nem kell állami akadémiai rendszert működtetni, és akkor nem lesz akadémiai probléma.

Ezután megkérdezték Orbántól, hogy szerinte mitől tudnának a klubok megerősödni, amire a kormányfő azt válaszolta: „Pénzt kell beletenni”, és „nem az államnak”.

Hajdú B. István és Bognár György ezután rögtön rávágták, hogy még az olyan klubcsapatok sem tudják magukat pusztán a merchandising-ból és a jegyértékesítésekből fenntartani, mint a Bayern München vagy a Barcelona, nemhogy a magyar klubok. A kormányfő szerint a magyar kluboknak nincs akkora elérése, mint az említett kluboknak, ezért a proficsapat mellett nagyon nehezen tudnak még egy utánpótlás csapatot is fenntartani, ezért lenne szükség „minél több gazdag embert” meggyőzni arról, hogy fektessenek a futballba. Ebben viszont Orbán szerint „nem állunk rosszul”, ehhez pedig példaként említette Csányi Sándort.

Néhány nappal azután, hogy a magyar válogatott egy utolsó pillanatos góllal kikapott Írország ellen hazai pályán, elbúcsúzva ezzel a világbajnoki reményektől, a Nemzeti Sportban Somogyi Zsolt épp arról írt publicisztikájában, hogy hiába kerülnek százmilliók, sőt, milliárdok a rendszerbe, az utánpótlást illetően ijesztő jelek mutatkoznak: az U19-es együttes 4-0-ra kapott ki Görögországtól Kispesten, míg az U17-es gárda 7-1-es vereséget szenvedett Csehországtól. Mindeközben a horvát U21-es csapat meccsén, a Hidegkuti-stadionban „ámultak” a vendégek, hogy „Micsoda létesítmények vannak a szomszédban! Mennyi pénzt fordítanak itt a labdarúgásra!”.

Itt stadionok, odaát játékosok „épülnek”…

– írja Somogyi.

Török Gábor politológus, és MLSZ elnökség tag szerint „a csapat és a kapitány keresztre feszítése” helyett kevesebb sikerpropagandára és urambátyámra, de annál több versenyre és tudásra lenne szükség.