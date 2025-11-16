A magyar labdarúgó-válogatott utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett vasárnap az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről.

A magyarok előbb a negyedik percben Lukács Dániel csúsztatásával, majd a büntetőből eredményes Troy Parrott egyenlítése után a 37. percben Varga Barnabás bombagóljával szereztek vezetést. A második félidőben is veszélyesebben futballozott a magyar gárda, a 80. percben mégis Parrott egyenlített ismét, aki a hosszabbítás 96. percében megszerezte az írek számára a csoport második helyét és egyben a pótselejtezőt érő győztes gólt is.

Marco Rossi szövetségi kapitány Damir Redzic személyében újoncot avatott a hosszabbításban.

A nemzeti együttes legközelebb márciusban játszik barátságos mérkőzéseket, mivel lemaradt a pótselejtezőkről.

Az örményeket ma végül 9-1-re felülmúló Portugália 13 ponttal lett az első, Írország a második 10 ponttal, Magyarország pedig a harmadik 8 ponttal a sereghajtó Örményország előtt, amelyik megállt 3 pontnál.