A negyvenes korosztálynál fiatalabbak 57 százaléka szavazna a Tiszára, 14 százaléka a Fideszre, 6 százaléka a Kutyapártra, 4 százaléka a Mi Hazánkra – írta a Medián, amely most korcsoportokra fókuszált legfrissebb reprezentatív, a Momentum megbízásából készített felmérésében.

A18-40 év közötti korosztályból 800 embert kérdeztek meg október 27. és november 3. között.

A felmérés eredménye alátámasztja, hogy egyre nagyobb a Tisza-fölény a fiatalok körében. A HVG november második felében készíttetett a szavazókorú népesség egészére nézve reprezentatív Medián-felmérést, abban a 30 év alattiak körében 63:15 volt a Tisza-Fidesz százalékarány.

A teljes szavazókorú népességben Magyar Péter pártja 5 százalékponttal előzi meg a Fideszt, és 10 százalékponttal a választani tudó „biztos” szavazók körében.

A Tisza Párt eddig is a fiatalok körében volt a legnépszerűbb, a Fidesz pedig az idősebbeknél erősödött tovább, az 50 évesnél idősebb korosztályokban a Tisza kárára tudta valamelyest növelni a támogatottságát.

A Fidesz őszi erősödése a miniszterelnöki alkalmasság megítélésében is megmutatkozik: a regnáló kormányfőt és kihívóját egyaránt a megkérdezettek 48-48 százaléka tartja alkalmasnak az ország vezetésére. A 48 százalékból viszont Orbán Viktort 30 százalék, míg Magyar Pétert csak 19 százalék gondolja „teljesen alkalmasnak”.