A Patrióták pártcsoportjának szerdai találkozóját követően Brüsszelben nyilatkozva a kormányfő úgy fogalmazott: a tagállamokat kikerülték, "aláaknázták" az eljárást, és egyhangúság helyett többségi döntéshez folyamodtak, ami "történelmi hiba".

A miniszterelnök szerint nyílt jogsértés történt, mivel az alapszerződés egy olyan cikkére hivatkoztak, amelynek nincs köze a kialakult helyzethez, és egy ilyen jogi álláspont bíróság előtt nem védhető. Hozzátette: egyre több területen - így az orosz vagyon és a közös hitelfelvétel ügyében is - felmerül a konszenzus elhagyása, ami súlyos következményekkel járhat, mert precedenst teremt a tagállamok megkerülésére.

Orbán Viktor aláhúzta: nyílt hadüzenettel érne fel, ha az Európai Unió az orosz befagyasztott vagyont Ukrajna finanszírozására használná fel. Úgy fogalmazott: két, egymással háborúban álló ország esetében az egyik fél több mint 200 milliárd eurós vagyonának lefoglalása, majd annak átadása a másik hadviselő félnek egy harmadik szereplő részéről a háborúba való közvetlen belépést jelentené.

"Mi azt javasoljuk, hogy az egész stratégiát, ezt az elhibázott uniós stratégiát és háborút támogató stratégiát tegyük félre, csináljunk egy hátraarcot, jöjjünk ki ebből a zsákutcából, és kezdjünk egy békepolitikát" - fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette: "Ezt úgy lehet a legkönnyebben tenni, hogy beállunk az Egyesült Államok elnöke mögé, és azt mondjuk, hogy most egyetlen dolgunk van, hogy sikerhez segítsük hozzá az Egyesült Államok elnökét, hogy megteremtsük a békét".

Elmondta: a háttéregyeztetések alapján úgy látja, hogy az orosz vagyon befagyasztásáról szóló javaslat lekerülhet a napirendről. Hozzátette: amennyiben a háború finanszírozását más módon kívánják folytatni,

felmerült a javaslat egy közös uniós hitelfelvételről, amelyet Magyarország elfogadhatatlannak tart.

Orbán Viktor szerint a háború drága, a béke viszont olcsó, és míg háborúban emberek halnak meg, a békébe még senki sem halt bele.

A miniszterelnök szerint a Mercosur-megállapodás ügye egy másik, de hasonló probléma, mint az orosz vagyon kérdése: a brüsszeli bürokraták úgy akarják aláírni a megállapodást, hogy kikerüljék a tagállamok döntési jogait. A kormányfő ezt "összeesküvésnek" és "államcsínynek" nevezte, és reális félelemnek mondta, hogy a gyakorlat más területeken és más tagállamokkal szemben is megismétlődhet. Hangsúlyozta: ennek megálljt kell parancsolni, és sürgető kérdés, hogy a tagállamok képesek lesznek-e megfékezni Brüsszelt.

Orbán Viktor kudarcnak nevezte az orosz energiáról való leválást, miközben jelezte: helyesnek tartja az energiaforrások bővítését és a diverzifikációt. Úgy fogalmazott: nem az a cél, hogy egyes forrásokról leváljanak, hanem az, hogy minél több lábon álljon Európa. Szerinte az európai vezetés több történelmi hibát követett el, ide sorolva a zöld átmenet kaotikus végrehajtását, a migráció támogatását és a háborút.

A miniszterelnök hangsúlyozta:

Magyarország soha nem fogad el olyan döntést, amely bármely energiaforrásról való kötelező leválást ír elő, mert az gazdaságilag irracionális és a magyar érdekekkel ellentétes.

Hozzátette: Magyarország ma már nemcsak vásárolja az energiát, hanem olaj- és gázmezőket is szerez, állami és magáncégek révén, és ezt a politikát a jövőben is folytatja.

Orbán Viktor kitért az EU-intézmények jelenlegi vezetőinek tevékenységére is. Úgy vélte, hogy az európai vezetésnek "van néhány olyan történelmi hibája, amit a bűnkategóriába is lehet sorolni". Ezek között említette a zöld átmenetnek nevezett folyamatot, amely fogalmazása szerint "teljesen kaotikus, az európai gazdaságokat lerontó módszer", a migráció támogatását és a háborút.

"Azt kell mondanom, hogy itt olyan vezetési hibák történtek az elmúlt időszakban,

olyan zsákutcába vezették be az európai tagállamokat, amiről most már nem vitatkozni kell, hanem lassan rá kell mutatni valakire, ki a felelőse, hogy kerültünk ide?"

- fogalmazott a kormányfő. Hozzátette: "tönkretették az egész európai gazdaságot. Amikor (az Európai Bizottság jelenlegi elnöke, Ursula) von der Leyen hivatalban lépett, ez egy versenyképes régió volt".

Orbán Viktor a Benes-dekrétumokkal összefüggő új szlovák szabályozás kapcsán azt mondta: először tisztázó megbeszélésekre van szükség annak érdekében, hogy pontosan kiderüljön, miről szól az új törvény. A miniszterelnök szerint a megfogalmazás a magyar jog nyelvén nem értelmezhető, mivel a magyar jogrendben nem ismert olyan kategória, hogy egy kérdést "ne lehessen megkérdőjelezni".

Hozzátette: ilyen kivétel kizárólag a holokauszttagadás esetében létezik, ahol egy történelmi tény tagadása tilos. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország kapcsolatban van a felvidéki magyar közösséggel is, és a tisztázás után dől el, szükség van-e további lépésekre, illetve tárgyalásokra Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.