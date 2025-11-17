"Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak!" – írta Szoboszlai Dominik a közösségi médiában hétfőn azt követően, hogy a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap az írektől hazai pályán elszenvedett 3-2-es vereséggel lemaradt a jövő évi világbajnokságról.

A csapatkapitány az Instagramon azt üzente, "Fáj, mert nagyon akartuk! Nemcsak magunkért, hanem értetek is". Hangsúlyozta, amellett, hogy sajnálja, hogy nem sikerült, egyúttal "végtelenül büszke" minden játékosra, stábtagra és edzőre.

"Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is"

– fejtette ki.

A magyar válogatott vasárnap a mérkőzés utolsó pillanatában, hazai pályán 3-2-re kikapott Írországtól, amivel a harmadik helyen zárt saját csoportjában a világbajnoki selejtezőn, így sorozatban tizedszer marad le a tornáról.