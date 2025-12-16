Mivel az elmúlt tíz évben a lakásárak átlagosan több mint 60 százalékkal, a bérleti díjak pedig több mint 20 százalékkal emelkedtek, európaiak milliói küzdenek azzal, hogy olyan otthont találjanak, amelyet megengedhetnek maguknak. A lakhatási válság a munkaerő mobilitásának, az oktatáshoz való hozzáférésnek és a családalapításnak a megkárosításával akadályozza mind az uniós gazdaság versenyképességét, mind társadalmi kohéziónkat. E válság kezeléséhez valódi európai erőfeszítésre van szükség, amely a helyi realitásokon alapul. A Bizottság ezért támogatni fogja a tagállamokat, a régiókat és a városokat azáltal, hogy ott lép fel, ahol az uniós hozzáadott értéket teremthet.

Az Európai Tanács még 2025 októberében felszólította a Bizottságot, hogy terjesszen elő ambiciózus, megfizethető lakhatási tervet, amely tiszteletben tartja a szubszidiaritást és a nemzeti hatáskört. Ennek eredményeként a most bemutatott terv a lakáskínálat növelésére, a beruházások és reformok ösztönzésére, a lakhatási stresszhelyzetben lévő területeken a rövid távú bérleti díjak kezelésére, valamint a leginkább érintett személyek támogatására összpontosít.

A terv intézkedéseket javasol egy termelékenyebb és innovatívabb építőipari és felújítási ágazat érdekében, amely az európai lakásépítési stratégia révén kezelni fogja a lakáskínálat és -kereslet közötti összhang hiányát. A fenntartható energiára való átállást, az innovációt és a biogazdaságot elősegítő eszközként az EU fenntartható, megfizethető és magas minőségű projekteket támogat. Ennek érdekében az ún. Bauhaus akadémia át- és továbbképzést biztosít a szakma részére a fenntartható és körforgásos építőipar megteremtése érdekében, és támogatja az innovációt és a kutatást az ágazatban.

A felülvizsgált uniós állami támogatási szabályok megkönnyítik a tagállamok számára a megfizethető, valamint a szociális lakhatás pénzügyi támogatását. A Bizottság együtt fog működni a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal a lakáskínálatot korlátozó szabályok és eljárások egyszerűsítése érdekében, különös tekintettel a tervezésre és az engedélyezésre. A rövid távú bérbeadásra vonatkozó új jogalkotási kezdeményezés pedig támogatni fogja a lakhatási nehézségekkel küzdő társadalmi rétegeket.

Sok pénzt áldoznak erre

A Bizottság eddig jelentős beruházásokat - 43 milliárd eurót - mozgósított a lakhatás területén, és ezt a következő hosszú távú uniós költségvetés keretében is folytatni fogja. Emellett az Európai Beruházási Bankkal, a nemzeti és regionális fejlesztési bankokkal és más nemzetközi pénzügyi intézményekkel együttműködve új páneurópai beruházási platformot dolgoz ki.

A válság mögöttes okainak átfogó kezelése révén ez a terv különösen előnyös lesz a leginkább érintettek - fiatalok, diákok, alacsony jövedelműek és más hátrányos helyzetű csoportok - számára. A Bizottság új beruházásokat fog indítani a diákszállások és a szociális lakások megépülése érdekében, és segíteni fogja a tagállamokat abban, hogy a lakhatás elsődlegességének elve alapján jobb megoldásokat vezessenek be a hajléktalanok számára.

Következő lépések

A megfizethető lakhatásra vonatkozó európai terv az első lépés ahhoz, hogy a tagállamok Európa-szerte megfizethetőbb, fenntarthatóbb és minőségibb otthonokat biztosítsanak. A Bizottság most a végrehajtásra fog összpontosítani.

A terv végrehajtását a tagállamok, a városok, a régiók, az uniós intézmények, a lakásszolgáltatók és -szövetségek, a szociális partnerek, az ipar és a civil társadalom közötti kapcsolatokat koordináló új Európai Lakásszövetség fogja ösztönözni.

A Bizottság a megbízatás lejárta előtt jelentést nyújt be az elért eredményekről. Kulcsfontosságú a válság megoldásához szükséges politikai aktivitás fenntartása is, ezért a Bizottság bejelentette, hogy 2026-ban sor kerül az első uniós lakhatási csúcstalálkozóra.