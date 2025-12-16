Frederick G. Pferdt neve ismerősen csenghet azoknak, akik érdeklődnek az innováció és a jövőkutatás iránt. A német származású szakember a Google első innovációs „főevangélistájaként” (Chief Innovation Evangelist) dolgozott, és világszerte elismert gondolkodó a kreativitás és a jövő formálásának terén.

Legújabb könyve, a What’s Next Is Now címmel megjelent kötet magyarul Tervezd a jelent – formáld a jövőt! címen látott napvilágot 2025 őszén az IndaPress Kiadó gondozásában. A magyar kiadás premierje a budapesti AI Summit 2025 konferencián volt, ahol Pferdt előadóként is szerepelt (“The last human invention: AGI? – after that, are we in the hands of machines?”), és dedikálta is a könyvét.

Frederik G. Pferdt az AI Summit konferencián dedikálja könyvét Kép: IndaPress

A jövőre kész gondolkodás a kulcs

A könyv egyik legfontosabb üzenete, hogy a jövőtől nem félnünk kell, hanem tudatosan alakítani azt. Ennek megfelelően nem egy technológiai jóslatokat soroló olvasmányról van szó, nem próbál meg egy kristálygömbbe nézve megjósolni egy AI által uralt világot. Inkább gyakorlati útmutató, amely azt tanítja meg, miként fejlesszük ki a “jövőre kész” gondolkodásmódot magunkban.

Ez a gondolkodásmód segít eligazodni a mai világ bizonytalanságai között, és megtanít arra, hogy a problémákat lehetőségekké kell alakítani, amivel aktívan formálhatjuk a jövőt. A könyv gyakorlati példák sorával és személyes történetekkel teszi átélhetővé az üzenetet.

Pferdt a Google-nél szerzett több mint egy évtizedes tapasztalataiból meríti a legtöbbet: világszerte kutatta, hogy mi teszi a legsikeresebb újítókat igazán innovatívvá. Ennek kapcsán arra jutott, hogy a sajátos gondolkodásmód kialakítás és megerősítése lehet a kulcs.

A jövőre kész szemlélet hat dimenziója

A könyv központi gondolata, hogy bizonyos alapvető hozzáállásbeli dimenziók fejlesztésével bárki „jövőállóvá” teheti önmagát. Ezek a dimenziók:

a radikális optimizmus,

a nyitottság,

a kíváncsiság,

a folyamatos kísérletezés,

az empátia,

valamint az „X-dimenzió”: az a személyes, egyedi “szupererő”, ami minden emberben ott rejlik.

Ezek nem veleszületett tulajdonságok, hanem fejleszthető egyfajta „mentális izmok”. A könyv egy-egy fejezetet szentel mindegyik dimenziónak, példákkal szemléltetve, hogyan edzhetjük ezeket a képességeinket a mindennapokban.

Például a radikális optimizmus esetében arról ír, hogy miként segíti a pozitív gondolkodás a lehetőségek felismerését még válsághelyzetben is. Egy személyes történetet is elmesél (a kaliforniai erdőtűz miatti kényszerű családi kitelepülés), amivel szemlélteti, hogyan lehet egy nagyon nehéz szituációt új kalandként felfogni.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A nyitottság kapcsán azt tanácsolja, hogy váltogassuk nézőpontjainkat, zoomoljunk ki a problémákra, sokszor egy kis távolság vagy új nézőpont segít kreatív megoldást találni a korábban leküzdhetetlennek tűnő akadályokra is.

A kíváncsiság esetében a kísérletezés és a bizonytalanság elfogadása kerül előtérbe: a haladás kulcsa, hogy merjünk kérdezni és új utakat kipróbálni. Mindezt plasztikusan úgy foglalja össze a szerző, hogy “prototípust alkoss úgy, mintha igazad lenne, de tesztelj úgy, mintha tévednél”, vagyis legyen bátorságunk nagyot álmodni, de az eredményeket mindig vizsgáljuk kritikus szemmel.

Az empátiánál az kerül előtérbe, hogy mennyire fontos mások szemszögének megértése a jelentős innovációkhoz, itt olyan fogalmak is előkerülnek, mint a “prediktív empátia” vagy a “jövőkereke”, amelyek segítenek előre látni egy-egy döntés lehetséges következményeit.

Végül a X-dimenzióról fejezetben arra biztat, hogy azonosítsuk saját egyedi erősségünket, szenvedélyünket, mert erre építve tudjuk leginkább alakítani a jövőnket.

Az „Igen, és…” kultúrája

Pferdt azt tanácsolja a vezetői pozícióban lévő embereknek, hogy a “nem”, valamint az "igen, de" helyett használják az “igen, és” fordulatot, amikor egy új ötletről van szó. A legtöbb munkahelyen a reflexszerű a negatív reakciók ugyanis teljesen elfojtják a kreativitást.

Az “igen, és…” hozzáállás a problémák folyamatos kifogásolása helyett a kísérletező kedvet és a megoldáskeresést ösztönzi. A könyv ezzel kapcsolatban is számos gyakorlati tippet és mini-gyakorlatot oszt meg, amelyek Pferdt a színház világából emelt át.

A szerző szerint a jövő bizonytalanságait csak emberi tényezők segítségével tudjuk legyőzni a most dübörgő AI-korszakban. Kulcsfontosságú a kíváncsiság fenntartása: a XXI. század egyik legfontosabb készsége lesz a tudásvágy és a nyitottság az új iránt, mert ez segít eligazodni ebben az új világban.

Ugyanígy fontosak a rituálék és szokások: legyen szó egyéni napi rutinokról vagy vállalati kultúráról, a tudatosan kialakított szokások biztonságot és keretet adnak. A könyv több ilyen mikroszokást is javasol, amelyekkel a saját életünkben is előmozdíthatjuk a jövőre való felkészülést.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Ember és AI

Pferdt sok más szerzővel ellentétben nem az apokaliptikus AI-forgatókönyvekre fókuszál. Azt vallja, hogy az AI olyan, mint egy tükör, csak azt mutatja meg, amit belé táplálunk. Amennyiben nem tetszik, amit a tükörben látunk, akkor csak rajtunk múlik, hogy változtassunk a bevitt inputon, tehát hogy tudatosabban használjuk a mesterséges intelligenciát. Enélkül a technológia csak felerősíti meglévő elfogultságainkat és rossz szokásainkat.

Az AI abban segíthet minket, hogy új kérdéseket fogalmazzunk meg, új problémákat vegyünk észre, ez pedig óriási hajtóerő lehet az innovációban és önmagunk fejlesztésében.

Éppen ezért arra bátorítja az olvasót, hogy partnerként tekintsen az AI-ra: ne egy mindentudóként várja tőle a válaszokat, hanem egy olyan kreatív eszközként, amely inspirálhat minket a jobb kérdések és megoldások felé.

Ez a hozzáállás a vállalatvezetők és döntéshozók számára is fontos tanulság: az AI stratégiai alkalmazása akkor lesz sikeres, ha tudatos céllal és emberi kíváncsisággal párosul.

Pferdt könyve egyszerre inspirál és gyakorlati útmutatót is nyújt: nem kész recepteket ad, hanem szemléletet formál és eszközöket kínál ahhoz, hogy a magunk és közösségeink jövőjét jobbá tegyük. Emlékeztet rá, hogy a jövő nincs előre megírva: mi magunk alakítjuk, a hozzáállásunkon, kérdéseinken és döntéseinken keresztül. A jövő (ahogy a cím is mondja) tulajdonképpen most kezdődik, ez a könyv pedig hozzásegít, hogy mi is készen álljunk rá.