A felmérés a HB Reavis és a Leesman partnerségében megvalósított, több országra kiterjedő értékelési program része volt, amely a fejlesztő hét projektjét vizsgálta négy országban. A Leesman a munkahelyi élmény értékelésének egyik vezető nemzetközi szakértője. Azt vizsgálja, hogyan és milyen mértékben támogatja az emberek munkáját a fizikai környezetük.

A szervezet 2010 óta működik, eredményeit pedig a Leesman Index (Lmi) jelzi. Azok az épületek, amelyek 70 Lmi pont feletti értékelést kapnak, Leesman+ minősítést szereznek. Jelenleg mindössze 23 szervezet rendelkezik ezzel a kivételes elismeréssel világszerte. Az Agora végső, 78,6-os pontszáma a Leesman+ Excellent kategóriába sorolja az épületet, és a világ 25. legjobb munkakörnyezeteként pozícionálja a munkahelyi élmény szempontjából.

Kép: Economx

Mi járult hozzá ehhez a kiemelkedő eredményhez?

A vállalat átfogó felmérésének részeként az Agorában 836 munkavállaló töltötte ki a Leesman online kutatását. A válaszadók 89 százaléka mondta, hogy fontos számára a munkakörnyezeti kialakítás. A HB Reavis fejlesztési szemléletében kiemelt hangsúlyt fektet a funkcionalitásra, valamint a hatékonyságot és jó közérzetet támogató megoldásokra.

A válaszadók által leginkább értékelt tényezők között szerepel az is, hogy az Agora munkaterei mennyire támogatják a produktivitást. Az itt dolgozók 80 százaléka úgy véli, az irodák valóban lehetővé teszik számukra a hatékony munkavégzést. Az épület WELL Core™ Gold minősítéssel rendelkezik, amely igazolja pozitív hatását a jó közérzetre.

A komplexum kínálata — üzletek, kávézók, éttermek és fitneszstúdió, és az egyedülálló More by HB Reavis extra szolgáltatásai — tovább erősítik a produktivitást támogató lehetőségeket, amelyek messze túlmutatnak az irodák falain.

„Hihetetlenül biztató látni, hogy az Agora olyan magas pontszámot ért el, amely munkahelyi élmény szempontjából a világ vezető munkakörnyezetei közé emeli az épületet. Ez megerősíti a hosszú távú stratégiánkat, amely prémium fejlesztéseken belül magas teljesítményt és biztonságot nyújtó üzleti környezetek létrehozására törekszik” - mondta Fabrizio Mazza, a HB Reavis Hungary vezetője.

Kép: Economx

Terek bűvöletében

Az Agora nem csupán irodák és kiskereskedelmi egységek együttese. Az itt dolgozó vagy itt kikapcsolódó emberek töltik meg a tereket élettel és tartalommal. A közösséghez és a jó közérzethez kapcsolódó tényezők az értékelésben ugyanolyan erős eredmények születtek, mint a „büszkeség“ és a produktivitás terén:

A válaszadók 78 százaléka úgy véli, hogy az Agorában található munkakörnyezete hozzájárul a munkahelyi közösség érzésének erősítéséhez.

76 százalék egyetért azzal, hogy az iroda támogatja a tudásmegosztást a kollégákkal.

75 százalék szerint az Agora irodáiban végzett munka pozitív hatással van az általános jó közérzetre.

A Leesman 15 éves működése alatt több mint 1,5 millió munkavállalót kérdezett meg, több mint 10 000 munkahelyen, 122 országban. Az Agora az első hazai irodaház, amely a világ élvonalába került munkahelyi élmény tekintetében.