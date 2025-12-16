A részvénypiac forgalma 20,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest - írja az MTI.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta, hogy kedden a BUX a nemzetközi tőzsdei trendekkel szemben alakult, 0,23 százalékkal emelkedett.

Kiemelte, elsősorban az OTP emelkedése húzta magával a BUX-ot. A banki papír emelkedése mögött valószínűleg az húzódik meg, hogy a vállalatot a Bloomberg 2026-ra nagy potenciállal rendelkezőnek emelte ki.

Viszonylag nagy forgalom mellett jelentősen emelkedtek a 4iG részvényei is - jegyezte meg.

A vezető magyar részvények közül a Richter és a Magyar Telekom emelkedésének különösebb oka nem volt, a Mol árfolyamának csökkenése mögött az olajárak mérséklődése húzódhat meg - mondta az Equilor vezető elemzője.

A Mol 64 forinttal, 2,2 százalékkal 2850 forintra csökkent, 2,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 200 forinttal, 0,58 százalékkal 34 600 forintra erősödött, forgalmuk 12,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 32 forinttal, 1,83 százalékkal 1780 forintra nőtt, forgalma 1,0 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 35 forinttal, 0,36 százalékkal 9855 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 128,33 ponton zárt kedden, ez 144,92 pontos, 1,45 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.