A kaliforniai San Jose-ban székhellyel rendelkező vállalat a utahi pénzügyi intézmények minisztériumához, valamint a szövetségi betétbiztosításai társasághoz kérelmet nyújtott be ipari hitelintézet alapítására.

Ez a lépés a fintech és a kripto vállalatok azon törekvésére mutat rá, hogy banki engedélyeket szerezzenek üzleti tevékenységük bővítése érdekében.

Ha jóváhagyják, ez a lépés segít a PayPalnek megerősíteni a kisvállalkozásoknak nyújtott hitelezési szolgáltatásait az Egyesült Államokban, továbbá csökkenteni a harmadik féltől való függőségét – írja a Reuters.

A PayPal azt tervezi, hogy kamatozó megtakarítási számlákat kínál az ügyfeleinek. A vállalat 2013 óta több mint 30 milliárd dollárnyi hitelt és tőkét nyújtott.

Donald Trump hivatalba lépése óta megugrott a banki alapító okiratok iránti kérelmek száma, mivel a szabályozó hatóságok deregulációs rendszert vezettek be, hogy növekedésbarátibb politikát folytassanak.