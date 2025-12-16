A kaliforniai San Jose-ban székhellyel rendelkező vállalat a utahi pénzügyi intézmények minisztériumához, valamint a szövetségi betétbiztosításai társasághoz kérelmet nyújtott be ipari hitelintézet alapítására.
Ez a lépés a fintech és a kripto vállalatok azon törekvésére mutat rá, hogy banki engedélyeket szerezzenek üzleti tevékenységük bővítése érdekében.
Ha jóváhagyják, ez a lépés segít a PayPalnek megerősíteni a kisvállalkozásoknak nyújtott hitelezési szolgáltatásait az Egyesült Államokban, továbbá csökkenteni a harmadik féltől való függőségét – írja a Reuters.
A PayPal azt tervezi, hogy kamatozó megtakarítási számlákat kínál az ügyfeleinek. A vállalat 2013 óta több mint 30 milliárd dollárnyi hitelt és tőkét nyújtott.
Donald Trump hivatalba lépése óta megugrott a banki alapító okiratok iránti kérelmek száma, mivel a szabályozó hatóságok deregulációs rendszert vezettek be, hogy növekedésbarátibb politikát folytassanak.
