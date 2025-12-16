A lengyel belbiztonsági szolgálat letartóztatta a Lublini Katolikus Egyetemen tanuló Mateusz W.-t, akit azzal gyanúsítanak, hogy robbanószerrel akart tömegtámadást elkövetni egy lengyelországi város karácsonyi vásárán.

A hatóságok szerint az volt a diák célja, hogy megfélemlítse az embereket és az Iszlám Állam terrorszervezetet támogassa, akikkel a kapcsolatot is felvette, hogy segítséget kérjen a támadás előkészítéséhez – írja a Daily Mail.

A férfit még novemberben, lublini lakásán fogták el, és három hónapos előzetes letartóztatásba helyezték.

Jacek Dobrzynski, a lengyel különleges szolgálatok szóvivője sajtótájékoztatón és az X oldalán is úgy nyilatkozott, hogy a belbiztonsági egységek adathordozókat, valamint az iszlámmal kapcsolatos tárgyakat foglaltak le. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy melyik város vására lehetett a célpont, annak érdekében, hogy ne keltsenek pánikot.

Júniusban három 19 éves lengyel férfit is megvádoltak pirotechnikai anyagok felhalmozásával és feltételezett terrortámadások tervezésével.

A lengyel szóvivő a mostani ügyet a közelmúlt európai karácsonyi időszakhoz köthető támadási kísérletekhez, valamint a Bondi Beach-i vérengzéshez kapcsolta, és fokozott éberségre szólított fel.