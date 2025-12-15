A tranzakció az ország fontos nagyvárosaiban 12 bevásárlóparkot és kiskereskedelmi egységet foglal magába, összesen 45 000 négyzetméter bruttó bérbeadható területtel. A megvásárolt ingatlanok az Alapkezelő által kezelt, több tízezer befektető tulajdonában lévő, nyílt végű ingatlanbefektetési alap tulajdonába kerülnek.

A tranzakció keretében történő eszközátruházás zárása a szerződésben rögzített feltételek teljesülését és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jóváhagyását követően történhet meg.

A Gránit Alapkezelő a kibővült portfóliót a már hozzá tartozó Zone Bevásárlópark márkanév alatt fogja üzemeltetni.

Az egységek a következő hónapok folyamán fokozatosan kapják meg a közös arculatot és kommunikációt. Az ügylet révén immár tizenhét strip mall – magyarul bevásárlópark – fog működni egységes irányítás alatt. A tulajdonolt kiskereskedelmi állomány 97 800 négyzetméterről több mint 142 000 négyzetméterre nő, megerősítve a márka országos jelenlétét.

Az akvizíció nem csupán portfólióbővítés: a Park Center-egységek Zone-portfólióba történő integrálásával az eddig kezelt kilenc retail park országos lefedettségű kiskereskedelmi platformmá bővül a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (MPTIA) portfóliójában.

„Ez az akvizíció fontos stratégiai lépés a hazai kiskereskedelmi piac megerősítésében. A Zone Bevásárlóparkokba integrált Park Center-egységek révén egységes, országos szintű platformot hozunk létre, amely lehetővé teszi a fenntartható működést, erősíti a bérlők bizalmát, és hosszú távon is stabil értéket teremt mind a befektetők, mind a vásárlók számára” – hangsúlyozta Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.