A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közötti szakmai együttműködés értékelése és elmélyítése érdekében találkozott Varga Mihály, az MNB elnöke és Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke a jegybank Szabadság téri székházában.
Az egyeztetésen Rigó Csaba Balázs kiemelte: „A nemzeti versenyhatóság elkötelezett, hogy a jogszabályokban meghatározott feladatkörében támogassa a növekedést erősítő gazdasági folyamatokat. Az infláció megfékezése érdekében a GVH már eddig is számos ponton beavatkozott. A MNB-vel való együttműködés megerősít minket abban, hogy határozottan fellépjünk azokkal a piaci szereplőkkel szemben, akik a versenytörvénybe ütköző magatartásukkal fűtik az inflációs folyamatokat.
Kapcsolódó
Euró? Dollár? Forint!
Utóbbihoz kapcsolódva a megbeszélés központi témája volt, hogy a forint az euróval és a dollárral szemben is jelentősen erősödött az elmúlt időszakban. A felek egyetértettek abban, hogy nyilvánvaló gazdasági és társadalmi cél, hogy a forint erősödésből következően, annak pozitív hatásaként, a kereskedők csökkentsék az importból származó termékek fogyasztói árát, „árazzák át” a devizában beszerzett termékeket.
- A nemzeti versenyhatóság a napokban megkezdte az importőrök árazási gyakorlatának feltérképezését.
- A fő kérdés az, hogy a kereskedők a forint erősödése esetén hogyan és milyen gyorsan érvényesítik az árfolyam változását a fogyasztói árakban.
- A GVH célja, hogy a vizsgálataival felfedje az árazási anomáliák mögött húzódó versenyjogi okokat, és – versenytorzító vagy versenykorlátozó magatartás gyanúja esetén – határozottan beavatkozzon a piaci folyamatokba.
- Ennek formája lehet piacelemzés, gyorsított ágazati vizsgálat, illetve a szankcionálás lehetőségét is biztosító versenyfelügyeleti eljárás is.
- A GVH ezúton is felhívja az érintett piaci szereplők, illetve ágazati szakmai szervezetek figyelmét a vonatkozó versenyjogi előírások maradéktalan betartására.
Fontos szerepelt tölt be az Árfigyelő
A vizsgálatokhoz a nemzeti versenyhatóság az általa működtetett online Árfigyelő historikus adatait is felhasználja. A www.arfigyelo.hu holnapon már 140 termékkategóriában több mint 5000 élelmiszer és háztartási termék napi szinten változó árait lehet nyomon követni hat országos kiskereskedelmi lánc és három országos drogéria lánc összesen 1799 üzletében.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!