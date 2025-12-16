A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közötti szakmai együttműködés értékelése és elmélyítése érdekében találkozott Varga Mihály, az MNB elnöke és Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke a jegybank Szabadság téri székházában.

Az egyeztetésen Rigó Csaba Balázs kiemelte: „A nemzeti versenyhatóság elkötelezett, hogy a jogszabályokban meghatározott feladatkörében támogassa a növekedést erősítő gazdasági folyamatokat. Az infláció megfékezése érdekében a GVH már eddig is számos ponton beavatkozott. A MNB-vel való együttműködés megerősít minket abban, hogy határozottan fellépjünk azokkal a piaci szereplőkkel szemben, akik a versenytörvénybe ütköző magatartásukkal fűtik az inflációs folyamatokat.

Euró? Dollár? Forint!

Utóbbihoz kapcsolódva a megbeszélés központi témája volt, hogy a forint az euróval és a dollárral szemben is jelentősen erősödött az elmúlt időszakban. A felek egyetértettek abban, hogy nyilvánvaló gazdasági és társadalmi cél, hogy a forint erősödésből következően, annak pozitív hatásaként, a kereskedők csökkentsék az importból származó termékek fogyasztói árát, „árazzák át” a devizában beszerzett termékeket.

A nemzeti versenyhatóság a napokban megkezdte az importőrök árazási gyakorlatának feltérképezését.

A fő kérdés az, hogy a kereskedők a forint erősödése esetén hogyan és milyen gyorsan érvényesítik az árfolyam változását a fogyasztói árakban.

A GVH célja, hogy a vizsgálataival felfedje az árazási anomáliák mögött húzódó versenyjogi okokat, és – versenytorzító vagy versenykorlátozó magatartás gyanúja esetén – határozottan beavatkozzon a piaci folyamatokba.

Ennek formája lehet piacelemzés, gyorsított ágazati vizsgálat, illetve a szankcionálás lehetőségét is biztosító versenyfelügyeleti eljárás is.

A GVH ezúton is felhívja az érintett piaci szereplők, illetve ágazati szakmai szervezetek figyelmét a vonatkozó versenyjogi előírások maradéktalan betartására.

Fontos szerepelt tölt be az Árfigyelő

A vizsgálatokhoz a nemzeti versenyhatóság az általa működtetett online Árfigyelő historikus adatait is felhasználja. A www.arfigyelo.hu holnapon már 140 termékkategóriában több mint 5000 élelmiszer és háztartási termék napi szinten változó árait lehet nyomon követni hat országos kiskereskedelmi lánc és három országos drogéria lánc összesen 1799 üzletében.