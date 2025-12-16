Öt évre szóló szerződést írt alá az MVM és az amerikai Chevron cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításáról - jelentette be Szijjártó Péter Budapesten. A megállapodás értelmében az amerikai vállalat évente 400 millió köbméter LNG-t szállít majd Magyarországra, ami összesen kétmilliárd köbmétert jelent a következő öt évben.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy

ez az első alkalom, hogy amerikai eredetű LNG bekerül a magyar energiaellátásba. A szerződés szerinte hozzájárul az ellátásbiztonság növeléséhez és ahhoz, hogy Magyarország minél több forrásból és útvonalon juthasson energiához, lehetőleg a lehető legkedvezőbb áron.

Szijjártó Péter szerint az amerikai-magyar kapcsolatok Donald Trump januári hivatalba lépése óta új szakaszba léptek, amelynek egyik legfontosabb pillére az energiaügyi együttműködés. Ez két területre épül, a földgázellátásra és a nukleáris energiára.

Utóbbi kapcsán a miniszter felidézte, hogy Magyarország a nukleáris kapacitások bővítésére készül. Ezen belül meghosszabbítják a paksi atomerőmű üzemidejét, két új blokk épül, valamint kis moduláris reaktorok létesítését is tervezik amerikai technológiai együttműködéssel.

A növekvő kapacitások miatt több nukleáris fűtőelemre lesz szükség, ezért kötöttek szerződést a Westinghouse-szal, amelynek fűtőelemei 2028-2029-től jelennek meg a magyar nukleáris iparban.

A külügyminiszter kiemelte, hogy az Egyesült Államok mentességet biztosított Magyarországnak az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól, ami szerinte kulcsszerepet játszik a földgáz-, kőolaj- és nukleáris ellátás biztonságának fenntartásában, valamint a paksi beruházás felgyorsításában.

Szijjártó Péter ezzel szemben bírálta Brüsszelt, amely szerinte bizonyos energiaforrások és szállítási útvonalak elvágására törekszik, és ez komoly kockázatot jelenthet az árakra és az ellátásbiztonságra nézve. Megfogalmazása szerint míg Washington támogatja Magyarország energiaellátását, addig az Európai Unió intézkedései inkább bizonytalanságot okoznak.

A miniszter szerint a mostani megállapodások célja, hogy hosszú távon is fenntartható maradjon az alacsony energiaárak politikája, és Magyarország továbbra is Európa egyik legalacsonyabb rezsiszintjét tudja biztosítani a háztartások számára.