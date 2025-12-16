A lakások energiahatékonyságának javítása kulcs Magyarország energiafüggetlenségéhez és az energiaszegénység mérsékléséhez, mert tartósan csökkenti a szükséges fogyasztást. Az épületállomány energetikai korszerűsítése 20–30 százalék körüli fűtési energia‑megtakarítást hozhat 2030-ig, ami önmagában csökkenti a háztartások energiaszámláit, függetlenül a tarifa szintjétől – fogalmazott az Economxnak Keresztes Attila.

Az Astrasun Solar elnök-vezérigazgatója megemlítette: ha egy rossz állapotú ház 30–40 százalékkal kevesebb gázt, áramot fogyaszt fűtésre egy mélyfelújítás után, akkor a lakó rezsije ennyivel csökken, még akkor is, ha a névleges tarifa nem változik. Úgy véli, a „támogatásoknak az energiahatékonyságra, nem pedig a fosszilis energia általános olcsósítására kell épülniük”.

“Bélának például van egy háza, két nyaralója és tíz airbnb bérbeadó lakása. Mindre kap rezsitámogatást”

– hozta fel kitalált példának, amelyből szerinte jól látszik, hogy a jelenlegi rezsi támogatási rendszer valójában nem az energia szegénységben élőket célozza meg, hanem valóban csak árgomb tekergetés.

Célzott támogatásra lenne szükség: főlakás vs. nyaraló/Airbnb

Keresztes Attila szerint a jó támogatás a főlakásra, alacsony jövedelműekre, illetve energiaszegény háztartásokra koncentrál, és nem támogatja, hogy második otthonok, nyaralók vagy rövid távú bérbeadás üzleti célra ugyanúgy rezsitámogatást kapjon.

„Magyarországon a rezsicsökkentés politikai narratívája a „magyar családok” védelme, de a gyakorlatban a kedvezményes sáv sok esetben nem különböztet meg főlakást, nyaralót vagy Airbnb‑jellegű bérbeadást, így a támogatás egy része olyan ingatlanokra is kimegy, ahol sem szociális, sem energiaszegénységi indoka nincs”.

A közpénzt a lakhatási főlakások, energiaszegény háztartások és mélyfelújítások támogatására kellene koncentrálni, nem a második ingatlanok és turisztikai bérbeadás rezsiszámláira

– hangsúlyozta a szakértő, aki kifejtette az Economxnak, hogy milyen irányú reform lenne szakmailag védhető?

Első körben: a rezsitámogatás szűkítése a főlakásra, regisztrált lakóingatlanra, és összekötése jövedelmi/energia‑szegénységi kritériumokkal.

a rezsitámogatás szűkítése a főlakásra, regisztrált lakóingatlanra, és összekötése jövedelmi/energia‑szegénységi kritériumokkal. Párhuzamosan: masszív, egyszerűen igényelhető energiahatékonysági programok (szigetelés, gépészet, hőszivattyú, napelem + tároló) kifejezetten lakóépületekre, ahol a támogatás feltétele lenne a tényleges fogyasztás‑csökkentés.

masszív, egyszerűen igényelhető energiahatékonysági programok (szigetelés, gépészet, hőszivattyú, napelem + tároló) kifejezetten lakóépületekre, ahol a támogatás feltétele lenne a tényleges fogyasztás‑csökkentés. Második ingatlanok, nyaralók, rövid távú bérbeadás: piaci alapú energiaár, maximum átmeneti és erősen korlátozott támogatás, ha valamilyen szociális indok mégis fennáll.

piaci alapú energiaár, maximum átmeneti és erősen korlátozott támogatás, ha valamilyen szociális indok mégis fennáll. Új épületek: tervezésénél és építésnél az energiahatékony, természetes, és alacsony karbonlábnyommal rendelkező építőanyagok felhasználását kellene támogatni. Vissza kellene szorítani a beton, az acél és a tégla központi szerepét!

„Ebben a logikában az energiahatékonyság nem „kiegészítő lábjegyzet”, hanem a fő rezsicsökkentési eszköz, a támogatás pedig nem fogyasztást, hanem lakhatást és beruházást támogat”

– vélekedett.

Dinamikus tarifák és okosmérés

Az EU már kötelezi a tagállamokat, hogy 2025‑től biztosítsanak dinamikus villamosenergia‑szerződéseket azoknak a fogyasztóknak, akik rendelkeznek okosmérővel; ilyen szerződésekben a kWh‑ár óránként vagy még rövidebb időközönként követi a nagykereskedelmi árakat.

Magyarországon párhuzamosan fut az okosmérő‑program, több százezer mérő van már kint, és a kormány RRF‑forrásból bővíti az állományt, ami technikailag lehetővé teszi a szélesebb körű dinamikus árazást.

„Mégis az az ember benyomása, hogy a magyar kormány mintha nem kívánna élni a közeljövőben a már kiépített okosmérők nyújtotta megtakarítási lehetőségekkel”

– vélekedett Keresztes Attila, aki érdeklődésünkre felvázolta megoldási javaslatait.

Dinamikus árazás főszabályként nem főlakásra

Főlakás: maradhat erősen védett, sávos/támogatott tarifa (esetleg fokozatosan célzottabbá téve jövedelem és energiaszegénység szerint), mert itt lakhatási alapjogról, szociális dimenzióról beszélünk.

maradhat erősen védett, sávos/támogatott tarifa (esetleg fokozatosan célzottabbá téve jövedelem és energiaszegénység szerint), mert itt lakhatási alapjogról, szociális dimenzióról beszélünk. Nem főlakás (nyaraló, rövid távú bérbeadás, befektetési célú lakás): alapértelmezésben dinamikus, piaci időalapú tarifa lenne.

Ez azonnal két hatást hoz:

a közpénz nem szivárog hobbi ingatlanokra és ingatlanbizniszre;

a nyaraló/Airbnb‑tulajdonos erős ösztönzést kap a fogyasztás időbeni áthelyezésére és energiahatékonysági beruházásra, mert minden kWh‑n érzi a valós piaci árat.

Dinamikus tarifa a már felújított ingatlanokra

A támogatással felújított felújított, energiahatékony főlakásoknál reális kompromisszum, hogy:

Alap: maradhat egy védett „alapcsomag”. Például minimális lakhatási fogyasztás fix, mérsékelt áron.

maradhat egy védett „alapcsomag”. Például minimális lakhatási fogyasztás fix, mérsékelt áron. Fölötte: dinamikus tarifa, amely a piaci, óránként változó árakat követi, és a fogyasztó okosmérőn/okoseszközön keresztül reagálhat. Például időzített fűtés, HMV, EV‑töltés.

dinamikus tarifa, amely a piaci, óránként változó árakat követi, és a fogyasztó okosmérőn/okoseszközön keresztül reagálhat. Például időzített fűtés, HMV, EV‑töltés. Mivel a felújított ház eleve kevesebbet fogyaszt, a tulajdonos kevésbé sérülékeny az árkilengésekre, és jobban tud profitálni a napon belüli alacsony árú idősávokból, például erős fotovoltaikus termelés idején.

Lehetséges magyar szabályozási séma

Főlakás:

védett alapsáv támogatott, statikus tarifa;

fölötte választható (támogatással felújított ingatlanoknál kötelező) dinamikus tarifa okosmérő mellett, ami jutalmazza az energiahatékony és rugalmas fogyasztót.

Nem főlakás (nyaraló, rövid távú bérbeadás, üresen álló befektetési ingatlan):

nincs általános rezsitámogatás;

kötelezően piaci vagy időalapú/dinamikus tarifa.

A szakértő szerint ebben az energia elszámolási rendszerben a felújított ingatlan tulajdonosa a jobb szigetelés, hőszivattyú, napelem és okosvezérlés miatt kevésbé sérülékeny az árkilengésekre, viszont profitálhat a napsütéses, szeles órák alacsony áraiból.

A lakás energetikai fel okosításával a „felújított + okos” háztartások belépnek a rugalmassági piacra, és cserébe olcsóbb átlagos kWh‑hoz jutnak.

Mindnyájan érezzük és tudjuk, hogy változtatásra van szükség, mégis jelentős lehet a lakossági ellenállás. A rezsicsökkentés évtizedes mantrázása az energetikai reformoknak komoly gátja lehet

– fogalmazott a szakértő.

Hogyan lehet elfogadtatni egy energetikai reformot?

Véleménye szerint ez egy lassú, több lépcsős átállás lenne, ahol a biztonságos alaprezsi megmarad, de aki fejleszt és okosabban fogyaszt, az egyre többet tud spórolni. A lényeg: tudatos, igazságos átrendezés.

Alapbiztonság, erre épül minden

A főlakásoknál marad egy fix, kiszámítható, mérsékelt árú alapszint, ami a normális lakhatáshoz elég. A második ingatlanok, így a nyaralók, befektetési lakások, Airbnb-k nem kapnának általános rezsitámogatást, ott a piaci/dinamikus ár lenne a természetes.

Államilag támogatott felújítások

Nagyon széles körű energiahatékonysági programokra lenne szükség: szigetelés, nyílászárócsere, modern fűtés, hőszivattyú, napelem – mindez jelentős, vissza nem térítendő állami támogatással. Az ilyen, felújított otthonok lépnének át a dinamikus árazásra:

kevesebbet fogyasztanak a jobb állapot miatt,

és a fogyasztásukat át tudják tenni az olcsóbb órákra.

Így a rezsijük a felújítás miatt is, és a dinamikus árazás miatt is csökkenne.

Önkéntesség és fokozatosság

Az első években a dinamikus árazás teljesen önkéntes lenne, csak azok lépnének be, akik szeretnének kevesebbet fizetni. Ahogy egyre több ilyen lakás csatlakozik, a hálózat kiegyenlítettebb lesz, kevesebb drága csúcsidős termelés kell, és ez lefelé nyomja az általános villamosenergia‑árakat is – akkor is, ha valaki maga még a „régi”, ismerős alaprendszerben marad.

Keresztes Attila szerint a lényeg az, hogy ne a pazarlást, hanem az ésszerűséget támogassa az állam:

„a főlakás rezsije maradjon biztonságos, a felújított, okos otthon pedig azzal spóroljon, hogy akkor fogyaszt, amikor az áram olcsó. Vagy ahogy röviden össze lehet foglalni: nem az olcsó energiáért, hanem az okos energiáért kell harcolni”.