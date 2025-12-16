Ismét lehet hideg élelmiszert vásárolni december 1. és április 30. között a SZÉP-kártyával. A három kibocsátó nagybanknál, az OTP-nél, az MBH-nál és a K&H-nál is elérhető a kártya digitalizációja, ami jóval egyszerűbbé teszi az azzal való fizetést, főleg a hideg élelmiszerek miatt megnövekedő használata közben.

A funkció Android és iOS rendszerű okostelefonokon egyaránt bekapcsolható, egyenlőre viszont csak POS-termináloknál lehet használni.

A digitális kártya az Apple Wallet vagy Google Wallet alkalmazásokkal is használható, így nagyon egyszerűen el lehet azt érni. A kártyaadatok megadása után egy jelszóval azonosíthatják magukat a felhasználók, ezt követően már fizetni is lehet vele.

Az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója, Soós Csaba az Infostartnak elmondta, hogy szerinte a kártyadigitalizáció lehetősége új lendületet adhat a SZÉP-kártyák használatának, hiszen kényelmesebb és biztonságosabb fizetési lehetőséget kínál. Hozzátette, hogy a bank célja az volt a fejlesztés során, hogy ügyfeleik zökkenőmentesen térhessenek át a digitális használatra, anélkül, hogy új kártyát kellene igényelniük.

Kiemelte, hogy bár a digitális kártyával történő fizetés minden olyan elfogadóhelyen lehetséges, ahol a fizikai MBH SZÉP-kártya használható, viszont az elfogadóhelyek termináljait is be kell állítani ehhez, ami még folyamatban van - írja az ATV.