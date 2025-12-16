A várakozásoknak megfelelő döntés született kedden, a Magyar Nemzeti Bank 6,5 százalékon tartotta az irányadó rátát.
15 órakor a jegybank elnöke, Varga Mihály sajtótájékoztatót tart, amelyről az Economx is beszámol.
A bejelentést követően az euró-forint keresztárfolyam 384 alá ereszkedett vissza.
Elemző: drága az államháztartás finanszírozása
Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója így kommentálta a döntést:
A monetáris politika szempontjából nagyon furcsa hónapok állnak előttünk. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint az infláció a következő hónapokban a célsáv közepe alá csökken, a forint erős marad, az államháztartás finanszírozása indokolatlanul drágának tűnhet, az MNB mégsem csökkent kamatot.
A háttérben a jegybank kezét megkötő kockázatok állnak - véli Kiss Péter. Az inflációs kép a várt szerint javult az utóbbi hónapokban, és ez kitarthat a következő fél évben is. Ugyanakkor a pozitív folyamatok mellett a jövőbeni pályát továbbra is érdemi felfelé mutató kockázatok övezik:
- az árrésstopok inflációs pályát torzító hatásának megszűnése (negatív bázishatás)
- az árrésstop kivezetésnek inflációt növelő hatása
- a fiskális intézkedések fogyasztásnövelő, így várhatóan inflációt is emelő hatása, valamint
- a jövő év eleji átárazások
ezek mind óvatosságra intik a jegybankot.
Magas reálkamat = erős forint
A bizonytalanság tisztázódása az inflációs pályával kapcsolatban még jó pár hónapig eltarthat, az Amundi várakozása szerint ez megkötheti a jegybank kezét az alapkamattal kapcsolatban. A jelenlegi ráta 2026 közepéig maradhat.
Ezzel a forint erejének fő támasza – a magas reálkamat – továbbra is fennmaradhat, és a más devizákhoz mért kamatkülönbözet - a fontosabb fejlett piaci és régiós jegybank kamatcsökkentései esetén - még növekedhet is.
