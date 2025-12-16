Több megyében is elbocsátja dolgozói egy részét az OBI barkácsáruházlánc - értesült a Népszava. A lap megkeresésére az OBI Hungary Kft. nem reagált. Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) elnöke azonban megerősítette az információt, és úgy tudja, hogy a vállalat legalább 118 fővel csökkenti a munkavállalók számát a magyarországi áruházakban.

A szakszervezeti vezető elmondta azt is, hogy a vállalat előzetesen és azóta sem adott hivatalos tájékoztatást a KASZ felé a létszámleépítés számairól vagy annak konkrét okáról.

A lap szerint a vállalat idei teljesítménye nem indokolná a lépést. Az OBI Hungary 2024-ben 147,9 milliárd forintos árbevétel mellett 14,2 milliárd forintos adózott eredményt ért el; a publikus mérlegadatok sem indokolják az intézkedést, a céget ugyan érinti a különadó, de az árrésstop hatásai alól teljes mértékben mentesül.

Karsai Zoltán jelezte, hogy a munkavállalók több esetben is megkeresték a szakszervezet jogsegélyszolgálatát. A visszajelzések alapján a felmondások hivatalos indoklása a 2026-os létszámra vonatkozó átszervezés. Az áruházakban telephelyenként eltérő mértékben csökkentik a munkavállalók számát, a leépítés mértéke nem éri el a csoportos létszámcsökkentés törvényi küszöbét.

A szakszervezet ismeretei szerint előzetes érdemi egyeztetés nem történt, az érintett munkavállalók november utolsó napjaiban kapták meg a tájékoztatást. Az intézkedés a bolti, értékesítői állományt érinti; nincs információjuk arról, hogy a hazai irodákban vagy más országokban is történne hasonló leépítés.

Az érdekvédelem értetlenül áll a történtek előtt. A szakszervezet tagságától érkező információk szerint az áruházakban eddig sem volt túltervezve a létszám, a leépítés a maradó dolgozók terhelését is növelheti. A szakszervezet jelenleg azon dolgozik, hogy a távozók megkapják a jogszabályban előírt összegeket, és segítséget nyújtsanak számukra a későbbi elhelyezkedésben.