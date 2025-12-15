A várhatóan 2027-ben üzembe álló szegedi terminál a METRANS magyarországi hálózatának új elemeként csatlakozik majd a 2017 óta már aktívan működő budapesti terminálhoz. A szegedi intermodális központ az ország déli kapujaként új logisztikai pólust teremt, és lehetővé teszi, hogy Magyarország a Közép-Európát a Balkánnal összekötő logisztikai folyosó vezető szereplőjévé váljon.

A terminál közel 10 hektáron épül meg, ahol egyebek mellett négy, egyenként 330 méter hosszú rakodóvágány és két távirányítású, csúcstechnológiás elektromos portáldaru biztosítja az áruk gyors, biztonságos és fenntartható kezelését. A létesítmény napi hat vonatpár fogadására és indítására, illetve évi 300 ezer TEU konténermennyiség kezelésére lesz alkalmas.

Kiss Péter, a METRANS Csoport elnök-vezérigazgatója a beruházásindítón elmondta: „legújabb magyarországi terminálunk építésének megkezdése jelentős lépés, amely hosszú távú elkötelezettségünket tükrözi a vasúti és intermodális logisztika jövője mellett. A több évnyi partnerség és az együtt elért sikerek révén Magyarország a METRANS számára sokkal többet jelent befektetési helyszínnél”.

Az új terminál további beruházásokat vonzhat

A szegedi konténerterminál a dél-alföldi régió meghatározó intermodális központjaként köti majd össze a térség ipari és kereskedelmi áruforgalmát az európai tengeri és szárazföldi hálózatokkal. A meglévő logisztikai igények kielégítésén túl a terminál várhatóan új beruházásokat is a régióba vonzhat azáltal, hogy hatékony vasúti és közúti kapcsolatokat kínál – különösen a gyártás, az autóipar, az elektronika, a napi fogyasztási cikkek (FMCG) és az e-kereskedelem területén.

A terminálfejlesztés a régió gazdasági potenciáljának erősítése mellett számottevő társadalmi előnyökkel is jár. Hozzájárul a közutak zsúfoltságának csökkenéséhez, mérsékli az M5–M43–55-ös közúti folyosó és a környező települések forgalmi terhelését, ezáltal javítja a térség lakóinak életminőségét és a közlekedés biztonságát. A beruházás új munkahelyeket teremt, és további beszállítói együttműködéseket generál, erősítve a helyi foglalkoztatást és versenyképességet.

Kép: Economx - Metrans - Budapest - Csepel

Karbonsemleges, zöld logisztika

A közúti áruszállítás fokozatos vasútra terelése jelentős környezeti előnyökkel jár. A METRANS Európa-szerte és Magyarországon is a karbonsemleges, zöld logisztikát tekinti kiemelt céljának. A vállalat konténertermináljai és vasúti szolgáltatásai a legmodernebb technológiákat alkalmazzák, hogy a lehető legkisebb környezetterhelés mellett a legnagyobb hatékonyságot biztosítsák.

A METRANS vasúti hálózata Szegedet is össze fogja kötni Európa jelentős célállomásaival, így a régió vállalkozásai számára egyszerűbben elérhetővé válik az alacsony kibocsátású szállítás. Az új terminál működése évente több tízezer tonna szén-dioxid-kibocsátás megelőzéséhez járul majd hozzá, összhangban a nemzeti és uniós célkitűzésekkel.