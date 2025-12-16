Kevesebb dolgozóval és mérsékeltebb béremelési dinamikával számol az Audi Hungaria a következő években - derült ki Michael Breme elnök évértékelő interjújából, amelyet a Kisalföldnek adott. A vállalatvezető szerint a lépések a versenyképesség megőrzését szolgálják egy egyre élesebb nemzetközi piaci környezetben.

Breme az idei év eredményei között említette a Cupra Terramar és az Audi Q3 győri gyártásának sikeres felfutását.

Az új Q3 sorozatgyártása júliusban indult el, a kezdeti időszakot ugyanakkor nehéz beszállítói környezet jellemezte. Ennek ellenére a vállalat minden korábban vállalt termelési volument teljesített, és a megrendelt járműveket kiszállította a vevőknek.

A motorgyártás területén új beruházásként jelenik meg az MEBeco nevű, kisméretű elektromos hajtáslánc. Az előszériás gyártás már zajlik, a sorozatgyártás pedig a tervek szerint 2026 első felében indulhat el Győrben. Az új hajtást több Volkswagen-konszernhez tartozó márka is alkalmazni fogja, elsősorban az ID.3-nál kisebb elektromos modellekben.

A vállalatvezetés szerint a következő évben is csökkenni fog a dolgozói létszám. A nyugdíjba vonuló munkavállalókat nem pótolják, a határozott idejű szerződéseket nem hosszabbítják meg, és a fluktuáció során távozók helyére sem vesznek fel új dolgozókat.

A bértárgyalások kapcsán Breme elmondta, hogy a vezetés a szakszervezettel együttműködve készül az egyeztetésekre. Bár az Audi Hungaria bérszínvonala továbbra is a hazai autóipari átlag felett van, és a legjobban fizető magyarországi vállalatok közé tartozik, a jelenlegi bérnövekedési ütem hosszú távon nem tartható fenn. A cég ezért több évre szóló bérmegállapodásban érdekelt, amely kiszámíthatóbb költségtervezést tesz lehetővé.

A kínai autógyártók térnyerésével kapcsolatban Breme úgy fogalmazott, hogy az Audi választása mellett szól a hosszú távon garantált minőség, az európai igényekre szabott fejlesztés, valamint az is, hogy a vásárlók döntésükkel európai munkahelyeket és a kontinens gazdasági stabilitását támogatják - írja a Totalcar.