Csökkenés várható szerdától az üzemanyag nagykereskedelmi árait illetően. A benzin és a gázolaj beszerzési ára is 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe - írja a Holtankoljak.hu.

2025.12.16-án az alábbi következő átlagárakon lehet tankolni a magyar kutakon:

95-ös benzin: 565 Ft/liter

Gázolaj: 575 Ft/liter

Fenti átlagárak még tovább csökkenhetnek szerdától.