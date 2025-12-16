Csökkenés várható szerdától az üzemanyag nagykereskedelmi árait illetően. A benzin és a gázolaj beszerzési ára is 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe - írja a Holtankoljak.hu. 

2025.12.16-án az alábbi következő átlagárakon lehet tankolni a magyar kutakon: 

95-ös benzin: 565 Ft/liter

Gázolaj: 575 Ft/liter 

Fenti átlagárak még tovább csökkenhetnek szerdától. 

Áll a bál a Shellnél: benzin helyett többen vízzel tankoltak az M7-esen

Több jármű is lerobbant azok közül, amelyekbe a napokban az M7-es autópálya Balatonkeresztúr közelében található Shell benzinkútjánál tankoltak.
Bővebben>>>