Csökkenés várható szerdától az üzemanyag nagykereskedelmi árait illetően. A benzin és a gázolaj beszerzési ára is 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe - írja a Holtankoljak.hu.
2025.12.16-án az alábbi következő átlagárakon lehet tankolni a magyar kutakon:
95-ös benzin: 565 Ft/liter
Gázolaj: 575 Ft/liter
Fenti átlagárak még tovább csökkenhetnek szerdától.
