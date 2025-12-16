A megállapodás aláírása alkalmából az NGM adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára a vásárlási szokások átalakulásával indokolta az együttműködést.

Gerlaki Bence ezt azért is szükségesnek tartja, mert a kormány számításai alapján a fogyasztás jövőre is "a magyar gazdaság hajtóereje" lehet, ezért nem mindegy, hogyan alakulnak a fejlődés irányai.

Ma már az online kereskedelem a háztartások fogyasztási kiadásának 5 százalékát tette ki 2024-ben, és rohamosan nő a harmadik országból érkező rendelések aránya - hangsúlyozta.

Eppel János, a VOSZ elnöke üdvözölte, hogy szakmai kezdeményezésre gyorsan létrejöhetett az együttműködés, hiszen az online kereskedelem nem csupán értékesítési csatorna és tranzakciós felület, hanem olyan kihívás, amely az adózástól a versenyképességen át a fogyasztóvédelemig új megoldásokat igényel.