A bankok által vállalt önkéntes moratórium nyomán a jövő év elején elmarad a szokásos díjemelési hullám a lakossági bankszámláknál. Ugyanakkor a lakossági számlavezetőkért folytatott küzdelem változatlanul erős: a jóváírási akciók mellett díjmentes szolgáltatásokat is bevetnek a pénzintézetek.

Több vállalást is tettek idén a bankok

A lakossági bankszámlák díjainak önkéntes befagyasztását a kormányzattal és a Magyar Nemzeti Bankkal folytatott egyeztetéseket követően, áprilisban vállalták a bankok, részt vállalva ezzel az infláció ellen folytatott küzdelemben.

A megállapodás értelmében a piaci szereplők a 2025. eleji szinthez tértek vissza a lakossági bankszámlák árazásánál – akik pedig árat emeltek addigra, utólag térítették vissza a különbözetet –, miközben vállalták, hogy 2026. június 30-ig nem érvényesítik a kondíciókban az inflációs hatást – amire jogszabályi felhatalmazás alapján lenne lehetőségük, és egyéb okból sem hajtanak végre áremelést.

A lakossági számlák költségeinek átmeneti befagyasztása mellett egyéb, a banki költségek alakulása szempontjából fontos vállalásokat is tettek a pénzintézetek a Varga Mihály jegybankelnökkel folytatott egyeztetés után. Ennek megfelelően az MNB által ismertetett megállapodás szerint a bankok a jövőben ingyenessé teszik az alapszámlát mindaddig, amíg az infláció szintje három egymást követő hónapban a jegybanki toleranciasáv felső határa (4 százalék) alá nem süllyed.

Ezzel párhuzamosan legkésőbb a PAD díjkimutatásokkal (éves banki költségek összegzése) együtt a bankok értesítik azokat az ügyfeleket, akik a jelenleginél kedvezőbb számlacsomagot is választhatnának. További segítséget jelent az a jövőben induló ügyféltájékoztató kampány, amely részletes felvilágosítást ad a bankok számlacsomagjainak éves költségéről, így a már meglévő számlacsomag is összehasonlíthatóvá válik más, kedvezményesebb konstrukcióval.

A jegybank és a Magyar Bankszövetség megállapodott arról is, hogy a pénzintézetek a jegybanki díjcsomag-kalkulátorral segítik a legkedvezőbb számlacsomag kiválasztását honlapjukon. A gyorsabb számlaváltás érdekében a régi számlát ezután online is felmondhatják az ügyfelek.

Átmeneti a vállalás, de az erős verseny is korlátozza a bankokat

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a bankok által vállalt önkorlátozás csak a jövő év első felében érvényes, utána ismét módosíthatnak a kondíciókon a pénzintézetek. „A bankok mozgásterét ugyanakkor – a díjemelés mértékének jogszabályi korlátja mellett – a lakossági számlavezetőkért folytatott, egyre intenzívebb verseny is csökkenti. Utóbbi kapcsán fontos fejlemény, hogy a magyar bankszámlaszámok bevezetésével a Revolut is képessé válik arra, hogy elsődleges számlavezető legyen” – mutatott rá Gergely Péter.

Tartanak a jóváírási akciók, sok az ingyenes szolgáltatás

A BiztosDöntés.hu lakossági bankszámla kalkulátora szerint most is több, a lakossági bankszámlanyitáshoz kapcsolódó akció fut a bankoknál, amelyeknek gyakori eleme a több tízezer forintnyi jóváírás is. A lakossági csomagoknál pedig egyre több a díjmentesen igényelhető szolgáltatás is.

Az OTP Banknál újonnan számlát nyitók a 2026. január 31-ig tartó akcióban 30 ezer forintot kapnak az OTP Perselyükbe, amit szabadon felhasználhatnak. A kedvezmény néhány kivétellel minden számlacsomagra vonatkozik. A jóváírás feltétele, hogy az új ügyfél a bankszámla nyitás után 45 napon belül igényeljen Persely funkciót és legalább 10 alkalommal, összesen minimum 100 ezer forint értékben vásároljon a bankkártyájával. A jóváírás mellett azok az új ügyfelek, akik nyilatkoznak a marketing megkeresésekhez való hozzájárulásról, és regisztrálnak a MobilBank alkalmazásba, 9 havi RTL+ Premium előfizetést kaphatnak ajándékba. A pénzintézet új ügyfelek által igényelhető TOP számlacsomagjánál az első évben díjmentes a számlavezetés: az igénylés feltétele, hogy havonta legalább 150 ezer forint jóváírás érkezzen a számlára. A számlacsomag több díjmentes, illetve kedvezményes szolgáltatást is tartalmaz: így az első évben díjmentes a számlához tartozó bankkártya, az online utalások havi 400 ezer forintig, és a csoportos beszedések is havi 60 ezer forintig.

Az Erste 40 ezer forint díjkedvezményt ad azoknak, akik 2025. december 31-ig újonnan nyitnak online csatornán bankszámlát a megadott díjcsomagok egyikét választva. A jóváírás feltételekhez kötött, így például bankkártyát kell a számlához igényelni, amit azután használni és a mobiltárcához hozzáadni is szükséges. Az Erste Privilégium X díjcsomagjánál akár ingyenes lehet a számlavezetés, mint ahogy az internetbankon és mobilalkalmazáson keresztüli eseti és rendszeres átutalásokért sem kell fizetni 50 000 forintig. A kedvezményes díjak feltétele, hogy minimum 250 ezer forint egy összegben, vagy minimum 300 ezer forint két részletben havonta a számlára érkezzen, valamint elektronikus számlakivonatot kérjen az ügyfél.

A Gránit Banknál 40 ezer forint a számlanyitási bónusz, ha az új ügyfél szelfivel nyit számlát, az ajánlókódos számlanyitásért pedig további 20 ezer forint jóváírás jár. A pénzintézet díjmentes számlavezetést is kínáló Kamat Plusz nevű számlacsomagjánál 3,50 százalékos – a jegybanki alapkamat mínusz 3 százalékos – látra szóló kamat járhat, emellett 50 ezer forintig díjmentesek az elektronikus átutalások is. A számlacsomagnál fontos feltétel, hogy legalább havi 200 jövedelem-jóváírás érkezzen a számlára.

A MagNet Bank október elsejétől újította meg lakossági számlacsomagjait, amelyek új ügyfelek által vehetők igénybe. A lakossági számláknál most a MagMax számlacsomag a csúcs a pénzintézetnél: itt 990 forint havi számlavezetési díjért cserébe minden elektronikus utalásnál csak a tranzakciós illeték merül fel költségként, ám ehhez az is kell, hogy havi legalább 500 ezer forint jóváírás érkezzen a számlára, vagy az átlagos látra szóló egyenleg minimum egymillió forint legyen.

Az MBH Banknál új számlát nyitó ügyfelek összesen akár 165 ezer forintnyi kedvezményhez is hozzájuthatnak a Tripla nevű ajánlat révén, ha teljesen ki tudják használni a felkínált banki, biztosítói és egyéb szolgáltatói kedvezményeket. A kedvezmények igénybevételéhez az év végéig kell új ügyfélként számlát nyitni, és az is feltétel, hogy az ügyfél a bankhoz utaltassa a jövedelmét a számlanyitást követő második hónap végéig, legalább 350 ezer forint összegben, és pozitív marketing nyilatkozatot is tegyen.

A K&H most futó akciójában 40 ezer forint egyszeri jóváírás jár azoknak a számlát nyitó, új ügyfeleknek, akik teljesítik a kért feltételeket. Az ügyfél további 20 ezer forintot kaphat, ha a bankváltási folyamatot az ügyfélpontok bármelyikében elindítja, és a tanácsadók segítségével kitölti a számlaváltási meghatalmazást.

A CIB Banknál a CIB Eco számlacsomag havi díja nulla forint is lehet, ha a számlára érkező havi jóváírás összege eléri vagy meghaladja a nettó minimálbért. Elengedik emellett a számlához tartozó bankkártya éves díját is, és akciós jelleggel díjmentes a belföldi elektronikus utaslások 50 ezer forintot meg nem haladó része is.