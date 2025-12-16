Sokan nem kapták meg a DPD csomagküldő rendszerén keresztül rendelt csomagjaikat. A Telexnek több olvasó is azt mondta, hogy ha nem érkeztek meg a csomagküldővel szállított küldeményeik, a szállítás állapotát jelző felületről nem tudják kideríteni, hogy a csomag mikor érkezik meg; a szállítás átütemezése után sem akkor hozzák ki a csomagok, amikorra kérték azt, emellett pedig nem tudták a cég ügyfélszolgálatát sem elérni.

A lap megjegyzik, hogy ők maguk is tapasztalták a problémát a saját bőrükön, ráadásul már a karácsony előtti csomagdömping óta tartanak a problémák és már ősz óta sokasodtak a panaszos levelek a korábban megbízhatónak tartott céggel kapcsolatban.

A lapnak számos olvasó arról számolt be, hogy annak ellenére kaptak értesítést sikertelen kézbesítésről, hogy végig otthon voltak, hogy várják a csomagot.

Egy másik olvasó hiába kapott értesítést arról, hogy a csomagját délután kézbesítik az automatába, kódot azonban nem kapott az átvételhez. Később bekerült a csomag a DPD nyomkövető rendszerébe, amely szerint visszaállították a központba azt, mert az automatában nem volt hely. A céget emailben és telefonon sem sikerült elérnie, majd öt nappal később megint azt jelezte a rendszer, hogy megérkezett a csomag az átvételi pontra, kódot viszont megint nem küldtek hozzá.

És miközben a DPD weboldalán az állt, hogy már két nappal korábban kiszállították a csomagot, addig a futárcég applikációja szerint továbbra is a központban volt.

Az érintett aztán odament az átvételi pontra, de hiába: a csomag nem volt ott, az ügyfélszolgálattal pedig azóta nem sikerült beszélnie.

Varga László, a DPD kereskedelmi- és marketing igazgatója a Telex megkeresésére azt mondta, a csúszások elsősorban Budapesten jelentkeznek, ott is leginkább azokban a kerületekben, hogy az előző évekhez képest extrém módon megnőtt a csomagforgalom az előző évekhez képest.

Hozzátette, a november Black Fridaytől kezdődően egészen karácsonyig mindig jóval több a rendelés, azonban idén minden eddiginél nagyobb volt a forgalom. Miután a vállalat idén már nem partnere a Temunak, így azt látni, hogy zömmel az európai hálózatukból érkeznek nagy számmal a küldemények az ázsiai webshopok helyett.

Az is gondot okoz Varga szerint, hogy egyre többen kérik a csomagjukat automatába, amelyek viszont nem férnek be azok akármelyik rekeszébe, ha nagy a méretük, így addig nem tudják az új küldeményeket betenni oda, amíg az előzőket nem vitték el.

Ugyanakkor egy futár is megszólalt a lapnak, aki szerint a probléma valódi oka a munkaerőhiányba keresendő, mivel a futároknak kevés pénzt adnak, és le vannak terhelve. Van, aki arról számolt be, akkora a fluktuáció, hogy egyedül kellett egy egész kerületet vinnie.