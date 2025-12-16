Összeszedtük a keddi legfontosabb híreket és legérdekesebb cikkeinket, hogy önnek ne kelljen átnéznie a teljes magyar sajtót, hanem egy helyről tudjon tájékozódni.
- Ugyan még csak korai előrejelzések állnak rendelkezésre, ugyanakkor ezek már mutatnak némi tendenciát arra vonatkozóan, hogy mekkora esélye van a fehér karácsonynak, erről bővebben itt olvashat.
- A magyarországi áruházaiból több mint száz dolgozót bocsát el karácsony előtt az OBI, a döntés háttere nem ismert. A részletek az alábbi linken érhetőek el.
- Január 1-től a nyugdíjak 3,6 százalékkal emelkednek, februárban érkezik a 13. és a 14. havi juttatás első része. A valorizációs szorzók változnak, míg a korhatár és a nők kedvezményes nyugdíja 2026-ban változatlan marad. Részletek ide kattintva.
- Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyagárak. A benzin és a gázolaj ára is 5-5 forinttal csökken. Bővebb információk itt.
- Rengeteg magyarnak egész egyszerűen köddé vált a karácsonyi csomagja, a hab a tortán pedig, hogy az ügyfélszolgálat sem nyújt megfelelő segítséget az érintetteknek. A károsultak száma egyre csak nő. Részleteket az alábbi cikkünkben érheti el.
