Összeszedtük a keddi legfontosabb híreket és legérdekesebb cikkeinket, hogy önnek ne kelljen átnéznie a teljes magyar sajtót, hanem egy helyről tudjon tájékozódni.

  • Ugyan még csak korai előrejelzések állnak rendelkezésre, ugyanakkor ezek már mutatnak némi tendenciát arra vonatkozóan, hogy mekkora esélye van a fehér karácsonynak, erről bővebben itt olvashat.
  • A magyarországi áruházaiból több mint száz dolgozót bocsát el karácsony előtt az OBI, a döntés háttere nem ismert. A részletek az alábbi linken érhetőek el.
  • Január 1-től a nyugdíjak 3,6 százalékkal emelkednek, februárban érkezik a 13. és a 14. havi juttatás első része. A valorizációs szorzók változnak, míg a korhatár és a nők kedvezményes nyugdíja 2026-ban változatlan marad. Részletek ide kattintva.
  • Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyagárak. A benzin és a gázolaj ára is 5-5 forinttal csökken. Bővebb információk itt.
  • Rengeteg magyarnak egész egyszerűen köddé vált a karácsonyi csomagja, a hab a tortán pedig, hogy az ügyfélszolgálat sem nyújt megfelelő segítséget az érintetteknek. A károsultak száma egyre csak nő. Részleteket az alábbi cikkünkben érheti el.