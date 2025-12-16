Jó híreket kaptak az autósok és a nyugdíjasok, a karácsony viszont sokak számára lehet keserű

Ekkora esélye van a fehér karácsonynak, nagy leépítést hajtott végre az ismert barkácsáruház, szerdától nagyobb kedvvel mehetnek az autósok a kutakhoz, kérdésessé vált sokak számára, hogy lesz-e ajándék a fa alatt – a nap legfontosabb hírei egy helyen.