A DAM Invisible Technology az elmúlt két évtizedben csendben építkezett: adatközpontokat menedzselt, komplex IT-rendszereket fejlesztett és üzemeltetett, és közben egyre inkább látta, hogy az informatikai csapatok napi döntései gyakran elszakadnak a vállalati stratégiától. Innen indult a korábban IR:IS néven futó, és azóta továbbfejlesztett AiDIT ötlete: egy olyan mesterséges intelligenciával támogatott irányítási platformé, amely az IT-működést a vezetői célokhoz igazítja.

Az I&O vezetők szerepe ma már nem csak műszaki fenntartásról szól

A vállalat év eleji ORB:IT 2025 kutatása szerint a magyar CIO-k 94 százaléka mára az IT-t üzleti partnerként látja a szervezetben, ami aktív alakítójává vált az üzletmenetnek. A növekvő elvárásokra a felmérés szerint a vállalatok 12 százaléka kiszervezéssel, 31 százaléka új szoftverekkel való kísérletezéssel, 57 százaléka pedig több munkaerő felvételével reagál.

Dorn András, a DAM Invisible Technology Zrt. vezérigazgatója, a Gartner IOCS konferencián tartott előadásában kiemelte, hogy ezek a megoldások legtöbbször költségesek, bonyolultak, és gyakran gyorsan elérik a korlátaikat. A DAM Invisible Technology ezért azt a kérdést tette fel: mi történne, ha az IT-t valódi üzleti motorként lehetne működtetni, amelyet vezetői KPI-ok és stratégia irányítanak?

AiDIT, az AI-vezérelt IT-szervezet és szolgáltatás menedzsment rendszer

Az AiDIT az AI-Driven IT szemlélet jegyében született: olyan új generációs megoldás, ahol a mesterséges intelligencia nem csupán kiegészíti, hanem közvetlenül irányítja az IT működését, és képes önállóan optimalizálni, valamint automatizálni az ITSM rendszereket.

Azonban az AiDIT ennél többet kíván nyújtani: a CIO „stratégiai központi vezérlőpultja”-ként működik. Az eszköz célja, hogy minden projekt, minden feladat és minden ticket a vállalati üzleti célokat szolgálja.

Az AiDIT rendszer autonóm AI-ügynökökkel segíti a beérkező események (monitoring-riasztások, ticketek, felhasználói panaszok) kezelését miközben a CIO által meghatározott prioritások mentén működik. Ezáltal úgy koordinálja a feladatokat és az erőforrásokat, ahogyan a CIO tenné, amennyiben minden pillanatban jelen tudna lenni.

A rendszer azonban nemcsak kioszt, hanem megoldási lépéseket is javasol, sőt bizonyos feladatokat el is végezhet felügyelet mellett. Segít dokumentálni, visszakereshetővé tenni és egységes szerkezetbe rendezni a vállalati tudástárat.

Dorn András fontosnak tartotta kiemelni, hogy bár az AI sok mindenre képes, de a kontroll megmarad az embernél.

Szunemán Edina, az AiDIT rendszer product owner-e, az előadáson külön kitért a biztonságra, mivel az AI bevezetésével kapcsolatban az egyik leggyakoribb félelem az átláthatatlanság. A magyar DAM Invisible Technology által fejlesztett AI-modell és agent akár helyben is futhat, az ügyfél saját környezetében, az AI nem tanul automatikusan, tehát nem írja felül magát, minden döntés és workflow teljes mértékben auditálható, illetve minden potenciálisan kockázatos lépéshez emberi jóváhagyás szükséges.

Kép: DAM IT

Mérhető üzleti eredmények

Dorn András számos konkrét eredményt is ismertetett a konferencián.

A DAM Invisible Technology jelenleg európaszerte 1,5 millió végfelhasználót szolgál ki és működtet kritikus infrastruktúrát: 1700 szervert, több mint 5000 munkaállomást. Ügyfeleik között ipari, pénzügyi és kormányzati szereplők találhatók, többek között az Audi, az Allianz és a Ringier is.

Az AiDIT használatával jelentősen gyorsabb hibaelhárítás, kiszámíthatóbb idő- és költségtervezés, jelentős költségcsökkentés értek el. Emellett a rendszer lehetővé tette, hogy alacsonyabb szinten dolgozó mérnökök magasabb szintű feladatok egy részét is elvégezzék.

Kép: DAM IT

Az AiDIT egy 75 fős csapatnál éves szinten 7 százalékos produktivitásnövekedést hozott, ami 8 teljes munkaidős ember munkájának felel meg.

Együttműködés a Gartnerrel és nemzetközi terjeszkedés

A korábbi svájci iroda nyitása és a londoni szereplés azonban már nem csak a technológiáról szól: arról is, hogy Magyarországról lehet nemzetközi súlyú, adatvezérelt vállalatot építeni.

A magyar cég nemcsak elsőként képviselte hazánkat a Gartner IOCS-en, hanem az esemény után többéves partnerségi megállapodást is kötött a Gartnerrel.

Ez a lépés egyértelmű jelzés: a DAM Invisible Technology aktív partnerként kíván részt venni a nemzetközi I&O-közösségben.