A beszélgetés egyik fő üzenete: bár a kormány, ahogy az egész Európai Unió, nyiltan elismeri, hogy lakhatási nehézségek vannak, és több lakástámogatási eszközt meghirdetett, ezek többsége nem a rászorulókat éri el, hanem elsősorban a tulajdonszerzést segíti.

A támogatások túlnyomó része kedvezményes hitelekből és adókedvezményekből áll, miközben a bérlakások vagy a tartósan megfizethető bérleti piac nem kap elegendő figyelmet.

Czirfusz Márton szerint nincs átfogó, hosszú távú lakáspolitikai stratégia, amely meghatározná a megfizethető lakhatás fogalmát, a prioritásokat és a célcsoportokat. A telekpolitika, építési szabályozás és az önkormányzatok szerepe is kérdéses, ami bizonytalanságot okoz mind a fejlesztők, mind az érintett lakosok számára, olvasható az igylakunk.hu interjújában.

A beszélgetés kitér arra is, hogy az Otthon Start program és hasonló eszközök túl széles jogosultságot adnak, így nem feltétlenül célzottan segítik az első lakáshoz jutókat, és közben árnövelő hatásuk lehet a piacon. Czirfusz Márton véleménye szerint ugyanis, hogy a szociális bérlakások, energiatakarékos felújítások, nonprofit bérleti modellek és az önkormányzati szerep erősítése nélkül nehéz valódi előrelépést elérni.

Végül Czirfusz azt javasolja, hogy országos lakhatási stratégiára van szükség világos célokkal és stabil eszközrendszerrel, valamint egy olyan kormányzati szereplővel (például lakásügyi államtitkárral), aki összehangolja a jelenleg széttagolt területeket.