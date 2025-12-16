A magyar-amerikai kapcsolatok és ipari együttműködések erősítése érdekében folytat tárgyalásokat Washingtonban Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. A magyar delegáció tagja Takács Szabolcs, Magyarország Egyesült Államokba akkreditált nagykövete, valamint a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák üzletágának menedzsmentje.

A küldöttség tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államok Export-Import Bankjának elnökével, John Jovanoviccsal. Az egyeztetés fókuszában a közös programok és kezdeménységek finanszírozási lehetőségei álltak.

Az Export-Import Bank az amerikai kormány hivatalos exporthitel-ügynöksége, amely hitel-, garancia- és biztosítási konstrukciókkal támogatja az amerikai vállalatok nemzetközi piacra lépését és exporttevékenységét.

A Blackstone vezető tisztségviselőjével, David Kadennel folytatott megbeszélés a 4iG Csoport űr- és védelmi ipari tevékenységéhez kapcsolódó befektetési és finanszírozási lehetőségekre koncentrált. A Blackstone a világ egyik legnagyobb globális alternatív befektetési társasága, amely magántőke-, hitel- és infrastrukturális befektetéseken keresztül finanszíroz nagyléptékű, stratégiai jelentőségű projekteket. Az alternatív vagyonkezelő által kezelt vagyon 2025 harmadik negyedévére elérte az 1,2 billió dollárt.

A delegáció tárgyalt továbbá Brian Mast kongresszusi képviselővel, az Egyesült Államok Képviselőházának Külügyi Bizottságát vezető elnökkel is, ahol

a magyar-amerikai űr- és védelmi ipari együttműködések bővítésének lehetőségei kerültek napirendre.

Emellett egyeztetések zajlottak Fred Fleitz-cel, az America First Policy Institute alelnökével, amelyek a magyar-amerikai biztonságpolitikai együttműködés kérdéseire is kiterjedtek.

Jászai Gellért a tárgyalások kapcsán hangsúlyozta, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok új szakaszba léptek, az Egyesült Államok stratégiai partnerként tekint Magyarországra. Megfogalmazása szerint az elmúlt egy év egyeztetései nyomán ez a közeledés a közeljövőben kézzelfogható és konkrét eredményekben is megmutatkozhat - írta a Portfolio.