Az elmúlt 44 évben Magyarországon nagyjából 50 százalék körül volt a fehér karácsony bekövetkezésének esélye.

A jelenlegi előrejelzések még koraiak a karácsonyi időjárással kapcsolatosan, ezek viszont magabiztosabb adatokat adnak a várható hőmérséklettel kapcsolatban, mint a hómennyiségről, vagy épp a havazások előfordulásáról. A karácsonyt megelőző hét végén várhatók ennél pontosabb adatok – írja a Dívány a szemléjében.

A hőmérsékletet illeti, a kontinens nyugati része számíthat az ünnep idején hidegebb napokra, így hazánk is fagypont körüli hidegre készülhet. Európában az északi országokba érkezhet a karácsony hóval, ugyanakkor a kontinens középső részén is eshet szenteste környékén.

A Kárpát-medence ugyanakkor ebből kevés eséllyel fog látni bármit is. Ugyan a környező hegységekben nagyobb valószínűséggel havazik majd, de jó eséllyel fekete marad a karácsony Magyarországon.