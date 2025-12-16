Bár Orbán Viktor miniszterelnök saját bevallása szerint még nem lát teljesen tisztán Matolcsy-féle jegybank működése kapcsán, az ügy még okozhat kellemetlen meglepetéseket.

Főleg, ahogy közeledik az országgyűlési választások időpontja.

Kálmán Olga, DK-s országgyűlési képviselő még november végén kérdezte meg Fónagy János államtitkárt arról, hogy megtalálták-e már a Magyar Nemzeti Bankból (MNB) „ellopott” milliárdokat, és azt a választ kapta, hogy „a nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja le, jelenleg felderítési szakban van. A felderítési szakban lévő nyomozásra vonatkozó adatok tekintetében a tájékoztatás - ideértve a nyilvánosság tájékoztatását is - a nyomozó hatóság irányítását ellátó személy jogkörébe tartozik.”

A fentiek alapján négy kérdéssel fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez:

Meghallgatták-e már a hatóságok Matolcsy Györgyöt? Meghallgatták-e már a hatóságok Matolcsy Ádámot? Meghallgatták-e már a hatóságok Nagy Mártont? (Aki 2015-2020 között alelnök volt.) Zárolták-e a vagyonát Matolcsy Györgynek és Matolcsy Ádámnak?

A belügyér helyett államtitkára, Rétvári Bence válaszolt tegnap arról, hogy továbbra sincs vége a vizsgálódásnak, lehetnek kellemetlen meglepetések még a kampány alatt: „tájékoztatom, hogy a folyamatban lévő nyomozásról - a nyomozás érdekeire való tekintettel - részletes információ nem adható”.