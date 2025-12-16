Nagyot fordult a világ egy nap alatt Magyarországon. Tegnap még arról volt szó, hogy nem a Duna Arénában, hanem a jóval nagyobb befogadóképességű MVM Dome-ban tartják meg a 2027-es budapesti vizes világbajnokság úszóversenyeit és vízilabdatornáját. A beszámolók szerint a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) tegnapi sajtótájékoztatóján bejelentették: a 2028-as Los Angeles-i olimpiára kvalifikáló vb-t június 26. és július 18. között tartják majd. A vb első felében a pólósok játszanak majd a Népligetben álló multifunkcionális sportcsarnokban, az úszók július 10-étől veszik birtokba a helyszínt.

Ehhez képest ma megjelent egy kormányrendelet-tervezet a Honvédelmi Minisztérium (HM) jegyzésében a kormány hivatalos oldalán. A dokumentum a Duna Aréna felújításával összefüggésben az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szól.

Az az, ahogy az indokolásban is szerepel, a Nemzetközi Úszó Szövetség Magyarországnak ítélte a World Aquatics 2027. évi 23. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és 22. Masters Világbajnokság megrendezésének jogát. A tervezet az oktatási és utánpótlás-nevelési tevékenység, valamint a Világbajnokság megrendezésének egyik alapvető helyszínét biztosító Duna Aréna felújításához szükséges rendelkezéseket tartalmazza.

Ezt olyannyira komolyan gondolja a kormányzat, hogy még egy külön fejezetet is beépít a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásokról szóló kormányrendeletet.

Mindenesetre a tervezet szerint a Duna Aréna fejlesztése 2026. május 1. és 2027. december 31. között történne meg, és a fővárosi főispán koordinálná a munkálatokat.

A tervezet a költségekre nem tér ki, ugyanakkor december 24-ig tart róla a társadalmi egyeztetés.

A Duna Arénát 2017. február 21-én adták át, a teljes projekt (az épület és a környezete) körülbelül 50 milliárd forintba kerül.