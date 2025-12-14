Január 1-jén életbe lép az ország legszigorúbb, nulla napos Airbnb-korlátozása a Terézvárosban, amely a teljes magyar GDP 0,4 százalékát adó, több mint 2500 legális szálláshelyet küldhet egyszerre padlóra. Az érintettek csalódottan vették tudomásul, hogy a kabinet nem dobott nekik mentőövet a parlament idei utolsó ülésnapján a kereskedelmi törvény módosításával.

Ráadásul a VI. kerület intézkedése dominót indított el, és több budapesti önkormányzat is a teljes tiltást, vagy a komoly szigorítást választhatja, ahogy az most Erzsébetvárosban is megtörténik.

Elindult a dominó

A VII. kerületi önkormányzat képviselő-testülete december 10-én, szerdán fogadta el az airbnb lakások működését megnehezítő, ellehetetlenítő javaslatot, mely 2027.01.01-től lép hatályba, és több mint 3000 apartmant érint. A két kerület így már az összes budapesti magán-, és egyéb szálláshely több mint harmadát jelenti.

Király utcai életkép egy esős hétköznap délelőtt Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

„Közben Böröcz László, az I. kerület, Budavár polgármestere is azt nyilatkozta, hogy nulla napban korlátozná a kerületében a magánszálláshely-kiadást, és a napokban Udvarhelyi Tessza VIII. kerületi alpolgármester is a szigorítás szükségességéről beszélt, bár részleteket nem mondott” – közölte az Economx érdeklődésére Schumicky Balázs.

A Magyar ApartmanKiadók Egyesületének elnöke szerint úgy tűnik, a Főváros sem pihen, jövő hétfőn a Vitézy Dávid által vezetett Klímavédelmi, Közlekedési, és Városfejlesztési Bizottság ülésén is téma lesz egy egységes fővárosi airbnb rendelet létrehozása.

A Fővárosnak nincsen joga létrehozni ilyen rendeletet, felterjesztéssel élhet a kormány felé

– hangsúlyozta.

Budapesten egyébként a magán-, és egyéb szálláshelyeken történik az összes vendégéjszaka 50 százaléka. Az Eurovelo Konferencián bemutatott, 2025. szeptember 25-i adatoknak a legális vendégéjszakákra való arányosítása alapján, a közvetett hatásokkal együtt a budapesti airbnb-k a magyar GDP 1,7 százalékát adják.

Schumicky Balázs felidézte, hogy korábban mind Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke és korábbi vezérigazgatója, mind Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megígérte, hogy nem engedik, hogy az önkormányzatok nulla napban határozzák meg az egy évben kiadható napok számát.

Az érdekvédelmi szervezet vezetője szerint, bár az ellenzékiséggel nem vádolható Oeconomus Gazdasági Alapítvány szerint nincsen lakhatási válság, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter mégis erre hivatkozva engedte szigorítani a magán-, és egyéb szálláshelyek működési feltételeit. Budapesten egyébként, szavai szerint több mint 150 ezer lakás áll üresen, az összes lakásállomány mintegy 1,9 millió, míg az airbnb lakások száma közel 16 ezer.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

„Javaslatunk ezért azt tartalmazza, hogy a 2026.01.01-én, kizárólag Budapesten a magán-, és egyéb szállások tekintetében akár duplájára emelt Turizmusfejlesztési Hozzájárulás megemelt része közvetlenül a nemzetgazdasági tárcához kerüljön, és ebből a kormány célzottan tudjon forrást biztosítani a lakhatási nehézségek orvoslására, például kollégiumépítéssel”

– fogalmazott Schumicky Balázs, egyben hozzátette, hogy cserébe azt kérik a kormánytól hogy

vagy függesszék fel 2026.06.30-ig a magán és egyéb szálláshelyek évi nulla napos működési korlátozását, gyakorlatilag betiltását lehetővé tevő jogszabály végrehajtását, amíg a kormány egy egységes, átfogó airbnb szabályozással el nem készül, aminek elkészítéséről tavaly született kormánydöntés 2026.12.31-i határidővel,

vagy határozzon meg ebben a jogszabályban egy minimum éjszaka számot, ami alatt nem korlátozhatnak az önkormányzatok, mert az már betiltással, ellehetetlenítéssel ér fel.

„Ez a jogszabály, ami a kormány ígéretével ellentétben lehetőséget biztosít

a szálláshely szolgáltatásból élő családok megélhetésének teljes elvételére, nem lehet egy polgári kormány célja. Sokkal többet veszít a jogszabály miatt a kormány szavazatok tekintetében, mint amennyit nyerhet a betiltással”

– közölte Schumicky, egyben hozzátette, hogy „ha minden szállásadónak egységesen emelkedik az adóterhe, az lehetővé teszi, hogy egységesen emeljék az európai összevetésben alacsonynak számító áraikat, így kompenzálva a többlet terhet. Bár a feketén működő szálláshelyek ezt a közteher emelést is megúsznák, az ellenük való küzdés a NAV és az önkormányzatok feladata“.

Jöhet az Alkotmánybíróság

Amint megírtuk a Magyar ApartmanKiadók Egyesülete azt kérte a kormányhivatalokat felügyelő Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési minisztertől, hogy az Alkotmánybíróságnál támadja meg a Kúria ítéletét, amely szerint a hatodik kerület nulla napos Airbnb-t tiltó rendelete jogszerű, és a döntésig kérjen halasztást annak január 1-vel történő végrehajtása alól.

Schumicky Balázs arról tájékoztatott minket, hogy Navracsics Tiborék nem fordultak az Alkotmánybírósághoz. Azt írták válaszul az érdekvédő egyesületnek, hogy szerintük nincs erre joguk, hiába jelezték ügyvédi irodák az ellenkezőkét. Igaz, a KTM volt az egyetlen szervezet, ami legalább válaszolt az egyesület megkeresésére.

„Így aztán a szállásadók közösségi gyűjtést indítottak, és összeszedtek annyi pénzt, hogy megbízzák az ország alkotmánybírósági ügyekben egyik legelismertebb ügyvédi irodáját, hogy készítse el a házigazdák nevében a szükséges alkotmánybírósági beadványokat”

– fogalmazott lapunknak Schumicky Balázs, aki egyben hozzátette, hogy a jelenlegi szétszabdalt kerületi struktúrák nem teszik lehetővé egy egységes, központi szabályozás létrejöttét. A kormány állítólag már dolgozik az új , egységes jogszabályokon. A szállásadók remélik, hogy nem csak dísznek vonják be őket a szabályozás elkészítésébe, és a kormányzat nem hagyja, hogy a szállodalobbi súgja a meg jogszabályokat.

Titokban újabb kerületben mentek neki az Airbnb lakásoknak? Szeptemberben egy önkormányzati rendelet lépett hatályba Erzsébetvárosban, amely megváltoztatja a magánszálláshelyek és a rövid távú lakáskiadás működésének feltételeit. Ez jelentős szigorítást alkalmaz az Airbnb típusú szállások működésében. A jelenleg engedéllyel rendelkezők biztonságban vannak, de új eljárásban szinte lehetetlen lesz engedélyt szerezni.





