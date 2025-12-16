Farkas András nyugdíjszakértő összegyűjtötte, milyen elemei maradnak változatlanok a nyugdíjrendszernek, és milyen változásokra számíthatnak a nyugdíjasok 2026-ban.

Változatlan elemek:

A nyugdíjkorhatár 2026-ban is 65 év.

A nők kedvezményes nyugdíja feltételei nem változnak.

A nyugdíj mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett keresetet 2026-ban sem korlátozza semmi.

A nyugdíj mellett végzett munka járulékmentes, és továbbra sem növeli a nyugdíjat.

A nyugdíjas munkavállaló keresete mentes a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó alól.

A nyugdíj mellett közalkalmazotti és hasonló közszférás jogviszonyban végzett munka főszabályként szünetelteti a nyugdíjat, kivéve azokat, akik szociális, gyermekvédelmi, köznevelési, szakképzési vagy egészségügyi területen dolgoznak - számukra a nyugdíj az illetmény mellett szabadon folyósítható.

A rokkantsági és rehabilitációs ellátások mellett végzett munka szabályai változatlanok.

A korhatár előtti ellátások, szolgálati járandóságok, táncművészeti és bányászjáradékok melletti munkavégzés szabályai továbbra is érvényesek.

A kivételes nyugdíjemelés megállapíthatóságának jövedelmi korlátja 2026-ban is 120 ezer forint.

Az egyszeri segély megállapíthatóságának jövedelmi korlátja is változatlan: egyedülállóknál 120 ezer forint, közeli hozzátartozóval közös háztartásban élőknél 100 ezer forint, rendkívül indokolt esetben 140 ezer forint.

Változások 2026-ban

A nyugdíjak január 1-jétől 3,6 százalékkal emelkednek.

Új valorizációs szorzókat alkalmaznak, várhatóan 10 százalékkal magasabbak a 2025-ös szorzóknál.

Februárban érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első része azoknak, akik 2025-ben legalább egy napig, és 2026. februárjában is nyugdíjban részesültek.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó nyugdíjas orvosok és ápolók esetén megszűnik a korábbi nyugdíjpótló jövedelemkiegészítés rendszere; a 2026. februárjában már nyugdíjban részesülő, de 2025-ben még jövedelemkiegészítésben részesült egészségügyi dolgozókat minden további engedély nélkül megilleti a 13. és 14. havi nyugdíj.

Ha a tényleges infláció a január-augusztusi adatok alapján meghaladja a 3,6 száazlékos januári emelést, novemberben kiegészítő nyugdíjemelésre vagy egyszeri kompenzációra kerülhet sor.

Bár a plusz juttatások jelentősek, a nyugdíjkassza a GDP 7,32 százalékát teszi ki, ami továbbra is elmarad az EU 10,9 százaléos átlagától - írta a Nyugdíjguru a hírlevelében.