Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán ismertette a MÁV novemberi menetrendszerűségi adatait, melyek alapján úgy fogalmazott: kétarcú hónap van mögöttük.
A havi riport alapján a székesfehérvári, a tapolcai, valamint a nagykanizsai vonalon is javult a pontosság, ami a vezérigazgató szerint a pályakarbantartásoknak, a nagy teljesítményű mozdonyok üzembe helyezésének, valamint az Országos Haváriaközpont gyors beavatkozásainak volt köszönhető.
Ugyanakkor a ceglédi 100a vonalon a vágányzár miatt romlott a menetrendszerűség.
A számszerű adatok alapján a poszt szerint 76,66 százalékos volt a MÁV-csoport személyszállító vonatainak pontossága, a 20 perc feletti késések aránya pedig a tavaly novemberi 6,5 százalékos 4 százalékra csökkent, részben a lassújelek korábbi felszámolásának hatására.
Hegyi Zsolt szerint különösen jó volt a menetrendszerűség a HÉV esetében, az autóbuszoknál előfordult késések a megnövekedett utascsereidők, valamint a járműhibák miatt következtek be.
Kínai motorvonatok érkeznek a magyar sínekreVasúti fejlesztéseket jelentett be Lázár János: hetven kínai motorvonat beszerzéséről dönthet még idén a kormány, miközben Zalaszentiván közelében deltavágány-építés indul – a kivitelezést Mészáros Lőrinc érdekeltségében álló cég nyerte el.
