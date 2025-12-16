Egészen a kormányzatig jutott, hogy összeomlott az egyik futárszolgálat a karácsonyi rohamban, és emitt forrnak az indulatok.

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára a közösségi oldalán tudatta, hogy betelt a pohár az eltűnt csomagok és az elérhetetlen ügyfélszolgálat miatt. ú

"Gyermekek ezreinek karácsonyát teheti tönkre a csomagküldő-szolgálatok mulasztása. Az elmúlt hetekben számtalan magyar ember szembesült azzal, hogy a karácsonyra rendelt csomagjaik nem érkeztek meg, eltűntek vagy indokolatlanul késnek. A panaszok tömegesek, ezért már több tízezres Facebook-csoport is létrejött a károsultaknak" - írta a miniszterhelyettes.

Több példát is felhozott:

ki nem szállított vagy elveszett csomagok,

működésképtelen csomagautomaták,

elérhetetlen, érdemi segítséget nem nyújtó ügyfélszolgálat.

A fentiek nyomán azonnali fogyasztóvédelmi vizsgálat lefolytatását rendeltem el a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül

- szögezte le Latorcai Csaba.

Az államtitkár szerint ugyanis a legnagyobb probléma nem a kézbesítés elmaradása, hanem az, hogy a fogyasztók nem tudják érvényesíteni a jogaikat, panaszaik válasz nélkül maradnak.

Ez elfogadhatatlan

- üzente meg, hozzátéve: Nem hagyjuk, hogy a csomagküldő szolgálatok magyar családok ezreit károsítsák meg.

Ahogy arról beszámoltunk, sokan nem kapták meg a DPD csomagküldő rendszerén keresztül rendelt csomagjaikat. A Telexnek több olvasó is azt mondta, hogy ha nem érkeztek meg a csomagküldővel szállított küldeményeik, a szállítás állapotát jelző felületről nem tudják kideríteni, hogy a csomag mikor érkezik meg; a szállítás átütemezése után sem akkor hozzák ki a csomagok, amikorra kérték azt, emellett pedig nem tudták a cég ügyfélszolgálatát sem elérni.