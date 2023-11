A cégek online marketingjének kiépítésekor ma már kihagyhatatlan feladat a kifejezetten a közösségimédia-oldalakra készített reklámok gyártása. A felhasználói oldalról pedig már a legtöbben meg sem lepődünk, hogy néha egy-egy reklám is feltűnik a posztok között.

Most azonban úgy tűnik, átalakulóban van a piac. Legalábbis erre utalnak a hírek: legutóbb a Facebook jelentette be, hogy fizetős verziója is lesz platformjaiknak az uniós tagállamokban. November 10-től már itthon is érvényben van a szabályozás. Az előfizetési díj pedig nem kevés: 10 euró minden hónapban, ami forintra átszámítva körülbelül 3 800 forintot jelent (a cikk írásakor érvényben lévő árfolyam alapján).

Az Eurostat adatai szerint hazánk Dánia után a második helyen van a közösségi oldalakon való tevékeny részvételben az Európai Unióban (EU), messze meghaladva az uniós átlagot – így elmondhatjuk, hogy sokakat érintő témáról van szó.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 16 évesnél idősebb internetfelhasználók körben készült felmérése pedig rámutatott, hogy tavaly az internetezők 97 százaléka használta a közösségimédia-oldalakat, ugyanakkor csak 81 százalékuk nézett például tévét.

Derült égből villámcsapás volt a bejelentés?

Senki nem gondolta volna néhány évvel ezelőtt, hogy a Facebook szolgáltatása bármilyen formában fizetős lehetne. Nem véletlenül, hiszen egészen 2019 közepéig a platform úgy hirdette magát, hogy „a Facebook ingyenes és az is marad”, majd ezt a kijelentést lecserélték arra, hogy „gyors és egyszerű”, most pedig azt írják: „a Facebook segít a kapcsolattartásban és élményeid megosztásában”.

Nemcsak emiatt lehetett számítani a változásra, hanem erre adott okot Mark Zuckerberg 2018-as szenátusi meghallgatása is, ahol arról beszélt, hogy az oldalnak mindig lesz egy ingyenes verziója – magyarul nem marad ingyenes.

Tulajdonképpen ez így is van, hiszen aki nem hajlandó kifizetni az előfizetési díjat, az kapni fogja a reklámokat, cserében nem fizet semmit. Olvasóinktól és saját tapasztalataink alapján pedig már el is mondhatjuk: az előfizetők reklámmennyiségét kiosztják a nem fizetős fiókok között. Sokkal több hirdetés érkezik az új rendszer bevezetése óta. Talán ezzel is próbálják ösztönözni a felhasználókat arra, hogy fizessenek elő a reklámmentes Facebookra.

Ezek a szabályok egyébként teljesen egyenértékűek az Instagramra nézve is, hiszen ugyanahhoz a cégcsoporthoz tartoznak.

Adatvédelmi aggályok mindenhol

A fogyasztók túlnyomó része még csak bele sem olvas a platformok felhasználási, illetve adatvédelmi szabályzatába, pedig érdemes lenne, abban ugyanis a legtöbb esetben egyértelműen leírják, hogy mit tehetnek az adatainkkal, hol tárolják őket, vagy épp ki férhet hozzá azokhoz.

Az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) nemrég kötelező erejű határozatot fogadott el, amely megtiltja a Facebookot is tulajdonló Metának, hogy a felhasználók személyes adatait igénybe vegyék a célzott hirdetésekhez. A határozat egyébként az óriáscég bejelentése után született. Mark Zuckerberg azt ígéri, hogy ha fizetünk, nem használja adatainkat. „A nem fizetők adatait felhasználjuk a hirdetések megjelenítéséhez” – áll a Facebook összefoglalójában.

A TikTokkal kapcsolatban felmerült adatvédelmi gondokról korábbi cikkünkben részletesen is írtunk.

Nem is a Facebook akarta?

Az alábbi üzenetet kapja/kapta meg minden felhasználó az alkalmazásba való belépéskor. Ekkor kell döntünk arról, hogy szeretnénk-e előfizetni vagy hirdetések mellett továbbra is ingyenes használod a Meta-termékeket. Két válaszlehetőség van: előfizetés és ingyenes használat. Utóbbira próbál ösztökélni minket pszichológiai ráhatással maga a vállalat is, a gomb ugyanis sötét kiemeléssel rendelkezik.

Kép: Facebook

Nagyon úgy néz ki tehát, hogy a fizetős opciót az európai hatóság csikarták ki az óriáscégből, méghozzá az adatvédelmi okok miatt. A hatóságok ugyanis arra kérték a Metát, hogy ne használják fel a fogyasztók adatait a reklámokhoz, személyre szabott hirdetésekhez. Ezt a megoldást találták ki Zuckerbergék.

Nem bevételpótlás

A gigavállalat pénzügyi jelentéseiből és eredménykimutatásából kiderült, hogy havonta 4-6 eurónyi bevételt hozott a vállalatnak egy átlagos európai felhasználó. Ez a szám azonban nullára csökken, ha nem kap reklámot a fogyasztó, közben azonban dupla annyit is beszedhetnek az előfizetési díjakból. A Meta tájékoztatása szerint továbbra is a hirdetőktől gyűjtenék bevételük túlnyomó részét.

A Facebookra és Instagramra 3 800 forintos (10 euró) havidíjért fizethetünk elő, ennél valamennyivel többet kell perkálnunk, ha az App Store-ban vagy a Google Play áruházban – ilyenkor ugyanis 4 900 forintra (13 euró) ugrik a havidíj összege.

2024. március 1-ig minden, a Fiókközpontban összekötött fiókra vonatkozik az előfizetés, magyarán ha például a kék közösségi oldalon keresztül fizetjük ki az említett összeget, akkor a határidőig a kapcsolt profil(ok) esetében is megkapjuk a hirdetésmentességet.

Utána minden csatolt profilért pluszban 6 eurónak megfelelő összegeket kell kifizetni, ha azon is reklámmentes szolgáltatást szeretnénk.

Március után tehát egy Facebook és egy Instagram profil reklámmentes használata összesen 16 euróba fog kerülni, ami forintra átszámítva 6 ezer.

Érdemes összevetni a streaming szolgáltatások áraival is. A legdrágább Netflix és Disney Plus is 2 490 forintba kerülnek Magyarországon, ennek több mint másfélszeresét kell kifizetni mostantól csak a reklámmentes Facebookért.

Nincs egyedül a Meta

Az NMHH adatai szerint a Facebook, a YouTube és az Instagram a legnépszerűbb platformok Magyarországon használati gyakoriság alapján.

A Facebook és Instagram mellett csak a YouTube-nál érhető el a reklámmentesség – utóbbiért fele annyit kell fizetni havonta, ráadásul családi csomagot is lehet regisztrálni, ami csak havi 2 690 forintba kerül, és 6 fő is használhatja.

A közösségi oldalaknál egyébként vannak más előfizetési lehetőségek, a Twitternél (újabb nevén X) elő lehet fizetni például arra, hogy kék pipát kapjanak a felhasználók. Emellett a LinkedIn és a Tinder is biztosít extra szolgáltatásokat.