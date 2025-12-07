Kubatov Gábor, a Fidesz választói adatbázisáért felelős pártigazgatója a Mandiner Klubesten arról beszélt, hogy a kormánypárt jelentős személyi változtatásokra készül a 2026-os választások előtt:

terveik szerint az egyéni képviselők mintegy 40 százalékát lecserélik.

A politikus részletesen ismertette a Fidesz kommunikációs stratégiáját is – írja az mfor.hu. Elmondta, hogy a médiatér alapjaiban átalakult: míg 2014-ben az emberek 83 százaléka a televízióból tájékozódott politikai ügyekben, ez mára állítása szerint 40 százalék alá esett. Szerinte ma már egyetlen poszt a közösségi médiában több embert ér el, mint egy hagyományos tévéműsor, és előállítása is sokkal gyorsabb.

Az első pillanatban be kell rántani a nézőt, az emberek 1,4 másodperc alatt döntenek, hogy egy videót megnéznek-e a neten – fogalmazott.

Elárulta azt is, hogy pártjánál minden nap nézik az interakciók számait, mégpedig három téren: a politikum, a média szereplői és az úgynevezett rezonőrök, megszólalók terén.

„Most napi impulzuskampány van. Naponta kell nyerni. Napi ötöt kell posztolnom legalább”, mondta.

A támadásokra pedig szerinte azonnal reagálni kell: „Ha egy órán belül nem reagáltál, véged van.”

Kubatov szerint a jó kormányzás önmagában nem elég – azt világosan és gyorsan kommunikálni is tudni kell.