Ausztráliában 2025. december 10-én életbe lépett egy törvény, amely a 16 év alattiak számára megtiltja egyes közösségimédia-platformok saját fiókkal történő használatát. A szabályozás az első a világon, amely országos szinten tiltja a közösségimédia-használatot egy bizonyos korcsoport számára. Kutatások szerint globálisan a problémás közösségimédia-használat meredeken emelkedik a serdülők körében: az aránya 2018-ban 7 százalék volt, 2022-ben viszont már 11 százalék – írja az Oeconomus.

A jogszabályt az ausztrál népesség többsége támogatja, míg a közösségimédia-platformok és az érintett fiatal korosztály nagy része ellenzi:

a törvénytervezet benyújtása előtti közvélemény-kutatások szerint a lakosság 77 százaléka pártolta az intézkedést,a 9-15 évesek körében, arra a kérdésre, hogy jó ötlet-e a közösségimédia-tilalom, a mintegy 17 ezer válasz adó

70 százaléka nemmel válaszolt,

21 százalékuk nem volt biztos benne,

és csak 9 százalékuk válaszolt igennel.

A közösségi médiát használó válaszadók 75 százaléka azt mondta, hogy nem tervezi abbahagyni a használatát a törvény életbe lépése után, és csupán 6 százalékuk gondolja, hogy a tilalom hatékony lesz.

Azok a 16 év alattiak (illetve szüleik vagy gondviselőik), akik a tiltás ellenére korhatáros közösségimédiaplatform-fiókot használnak, nem részesülnek majd büntetésben.

A korhatáros platformok azonban akár 49,5 millió ausztrál dolláros bírságot is kaphatnak, amennyiben nem tesznek lépéseket annak megakadályozására, hogy 16 év alattiak felhasználói fiókkal rendelkezzenek.