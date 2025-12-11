December 9-től a Meta fokozatosan bevezeti minden felhasználó számára az új, letisztultabb Facebookot. A vállalat bejelentése szerint az új kezelőfelülettel egyszerűbbé válik a tartalmak létrehozása, megosztása és felfedezése.

A techóriás blogbejegyzése alapján a letisztultabb Hírfolyamnak köszönhetően már az Instagramhoz hasonlóan dupla koppintással like-olhatjuk a posztokat, emellett pedig a szöveges tartalmakat is automatikus teljes képernyőben jeleníti meg a rendszer, hasonlóképpen a Threads-hez. A keresés is intelligensebbé, rendezettebbé válik.

A Facebook-profilunk is számos újítást kap, az ajánlott ismerősök keresésekor a platform a továbbiakban a közös érdeklődési körökre, és a hasonló hobbikra fókuszál majd.

A hozzászólások is átalakulnak a Facebook-csoportokban és a Reels-videók alatt is: áramvonalasabban jelennek meg a válaszok, új rögzítési eszközök érkeznek, valamint új és kibővített szűrési és vezérlési eszközök, amelyek segítségével a tartalomkészítők és a csoportadminisztrátorok is könnyebben figyelemmel kísérhetik a tartalmaikkal kapcsolatos beszélgetéseket, és mostantól bárki névtelenül jelölgeti meg azokat a hozzászólásokat, amelyeket irrelevánsnak vagy oda nem illőnek ítél meg.